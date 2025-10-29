ยุทธนาคว้าชัยฉลุยรอบสองชนมือเต็ง ศึกแคล-คอมพ์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบแรก
ประเภทชายเดี่ยว นักเทนนิสไทยพบกันตั้งแต่รอบแรก ยุทธนา เจริญผล ที่เคยเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ ปราบนักหวดดาวรุ่ง คุณานันท์ พันธราธร ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-2 ยุทธนาเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับงานใหญ่อย่าง อาเธอร์ เวเบอร์ นักหวดหนุ่มฝรั่งเศส มือวาง 2 ของรายการ
ทางด้านธนเพชร ฉันทะ นักเทนนิสไทย มือวาง 8 ของรายการ ผ่านด่านแรกด้วยการเอาชนะ อภินัฟ ซันจีฟ ชานมูกัม จากอินเดีย 2-0 เซต 6-3, 6-3 ส่งผลให้ธนเพชร ผ่านเข้ารอบสอง 16 คน พบกับ หลุยส์ ลารู จากฝรั่งเศส
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก ฐานทัพ สุขสำราญ ชนะ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (วาง 4) 6-0, 3-0 Ret. (ป่วย) มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ ชนะ ธนกร ศรีรัตน์ 6-4, 3-6 และ 6-3 กฤติน โกยกุล ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ 7-6(2), 6-4 เปน จารุศร แพ้ บิล ชาน (สิงคโปร์) 3-6, 3-6