สิรวิชญ์-ศศิกานต์ ชวดเหรียญเทควันโดชิงแชมป์โลก
“ฟาอีส” สิรวิชญ์ มะหะหมัด และ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ สองนักเทควันโดทีมชาติไทย ชวดเหรียญรางวัล ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
รุ่น 58 กก.ชาย รอบแรก สิรวิชญ์ ชนะ เจฟเฟอร์สัน โอชัว จากโคลอมเบีย 2-1 ยก 9-8, 5-8, 14-6 เข้ารอบสอง หรือรอบ 32 คน ชนะ มิลาน โมลเล่ จากเนเธอร์แลนด์ 2-0 ยก 14-5, 15-4 ส่วนในรอบ 16 คน แพ้ให้กับ หวง เค่อเฝิง จากจีน 0-2 ยก 2-8, 2-14 พลาดเหรียญรางวัล
รุ่น 62 กก.หญิง ศศิกานต์เป็นมือวาง 6 ได้บายรอบแรก ลงแข่งรอบ 32 คน ชนะ เอ็นนัมส์ ฟาติมาซาห์รา จากโมร็อกโก 10-2, 11-7 ผ่านเข้ารอบ 16 คน แพ้ มาคูนี่ วาฟา จากตูนิเซีย ดีกรีแชมป์เยาวชนโลก ปีที่แล้ว 2-1 ยก 8-0, 2-4, 1-5
หลังพลาดเหรียญทั้งสองคน เผยว่า เสียดายที่คว้าเหรียญไม่ได้ทั้งๆ ที่ซ้อมหนักมาตลอด โดยเฉพาะศศิกานต์ บอกว่า มีอาการเจ็บหัวเข่าซ้ายซึ่งเป็นแผลเก่าเลยส่งผลกับการเตะ หลังจากนี้ก็จะไปแก้ข้อบกพร่องเพื่อเป้าหมายเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมนี้
“โค้ชเช” ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า มีหลายจังหวะที่ สิรวิชญ์ เสียโอกาสกับการขอชาลเลนจ์ ส่วนศศิกานต์ ถ้าไม่บาดเจ็บก็น่าจะเข้าไปลุ้นเหรียญได้ อย่างไรก็ตามพอใจผลงาน 1 เหรียญทองที่ทำได้ของ ”หยู“ บัลลังก์ ทับทิมแดง ซึ่งเป็นนักกีฬาผู้ชายคนที่ 2 ของไทย ในรอบ 14 ปี