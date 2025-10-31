คณะนักศึกษาป.โท MPA67 จัดโครงการจิตอาสา สร้างรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชนกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก อาจารย์ดร.พิมพ์กมล เกตุแก้ว นำคณะนักศึกษารัฐศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น MPA67 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีนายบุณยศักฏ์ บุณยศิริเลิศ ประธานรุ่นและประธานกรรมการ บริษัท อวิยแอดไวซ์ จำกัด, นายสุปรีชา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการทุนสื่อมวลชน,ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, นายสมชนก สันตินิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นทีวายด์มัลติมีเดีย จำกัด, นายธีระศักดิ์ เจนสมบูรณ์สิน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี และนางสาวนิตยา ศรีบุริทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอสซัคเซสโซลูชั่น จำกัด,นางสาวเฟื่องลดา อินดีสี,จ.ส.ต.ภูริ รุ่งวัฒนะกิจ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นmpa67 จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างรอยยิ้มระหว่างคณะนักศึกษาและชุมชน โดยนำความรู้และทักษะด้านรัฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สังคม มีการมอบอุปกรณ์กีฬา นม ขนม อาหาร และยาสามัญประจำโรงเรียนให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งเลี้ยงไอศกรีมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เพ็ญศรี ดาวเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เป็นตัวแทนนำเด็กๆรับมอบสิ่งของและกล่าวขอบคุณคณะนักศึกษา อย่างพร้อมเพรียงสร้างความประทับใจที่ดีต่อกัน ก่อนที่กิจกรรมจะปิดลงอย่างเป็นกันเอง
สำหรับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เป็นสถานศึกษาที่รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กยากจนจากทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา มีเด็กที่เคยพักและเรียนหนังสือรวม 1,443 คน ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 130 คน และยังมีอีกหลายร้อยคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่