สอยคิว 6 แดงฟีโน่ พร้อมดวลสนามสุดท้ายของปี
การแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง สะสมคะแนน “ลีโอ สนุกเกอร์ แรงกิ้ง บาย ฟีโน่” ฤดูกาลที่ 7 สนามที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดื่มลีโอ ได้จับมือกับฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ จัดการแข่งขัน ที่โต๊ะ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ รัชดา ซอย 18
“มร.ฟีโน่” อำนาจ รําเพยพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีโน่ มาร์เก็ทติ้ง จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า จะแข่งขันสนามที่ 3 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายประจำซีซั่นนี้ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม ที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมาตลอดกับนักกีฬาทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะซีซั่นนี้นักกีฬายุวชน 9 ขวบก็เข้าแข่งขัน เมื่อเราจัดให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานจริง และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ยิ่งได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ทั้งระบบ ทั้งนักกีฬา และผู้ตัดสิน ที่จะได้แข่งขันภายใต้กติการะดับสากล และการถ่ายทอดสดอย่างมีมาตรฐาน
สำหรับการถ่ายทอดสดทางออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://finomarketing.net/leo/snookerranking
โดยแชมป์รายการแรกของซีซั่นนี้คือ “ขวัญ โพธิ์สามต้น” ธนากร พีณเมืองวง และรายการที่ 2 คือ อัลฟี่ย์ ลี นักสอยคิวชาวอังกฤษ ลูกชายของอดีตนักสอยคิวระดับโลกอย่าง สตีเฟ่น ลี