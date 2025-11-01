กกท.เห็นชอบ พิคเกิลบอลเป็นกีฬา ทยาเดินหน้าจัดตั้งเป็นสมาคมแห่งประเทศไทย
หลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้กีฬาพิคเกิลบอล เป็นชนิดกีฬาที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทย ในการรองรับกระแสกีฬาแนวใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกีฬาทางเลือกที่เล่นได้ทุกวัย
นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานกลุ่มไทยแลนด์ พิคเกิลบอล แชมเปี้ยนชิพ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการบริหาร ที่ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงศักยภาพของกีฬาพิคเกิลบอล จนมีมติ เห็นชอบให้เป็นชนิดกีฬา อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นความหวังของนักกีฬาพิคเกิลบอลทั่วประเทศ สำหรับพิคเกิลบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยขยายวงกว้างขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
นางทยากล่าวอีกว่า กลุ่มไทยแลนด์ พิคเกิลบอล แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลักดันหลักในการยื่นเสนอให้จดตั้งพิคเกิลบอลเป็นชนิดกีฬา จนผ่านมติรับการรับรอง ได้เตรียมความพร้อมในการยื่นจัดตั้งเป็นสมาคมพิคเกิลบอลแห่งประเทศไทย ต่อทันที เมื่อกระบวนการประกาศรับรองจาก กกท. เสร็จสิ้น โดยมีคณะทำงานและบุคคลจากหลายภาคส่วนร่วมอาสาขับเคลื่อน อาทิ สรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม, คัทลียา แมคอินทอช, ธนรักษ์ ธนันต์มณี, วิเชียร์ วิฑูรย์เธียร, วฤณดา สิงคิรัตน์, กณิการ์ วีรวรรณ, ธนบดี รัศมิทัต, ฐิติพันธุ์ ทรัพย์กล้า และแป้ง คงสิริ
“วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ก็เพื่อสร้างระบบที่ถูกต้องและยั่งยืน สนับสนุนนักกีฬาพิคเกิลบอลให้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต” นางทยากล่าว
ก่อนหน้านี้ นางทยาและคณะยังได้ต้อนรับ ดร.ก้องศักดิ์ ในการเยี่ยมชมการแข่งขัน “เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเกิลบอล แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่สนามรักบี้ สคูล จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับคำชมว่า เป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย มีสนามแข่งขันพร้อมกันกว่า 16 สนาม และมีนักกีฬาเข้าร่วมจากนานาชาติกว่า 15 ประเทศ