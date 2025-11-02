วรกันต์สมราคาตัวเต็ง คว้าแชมป์เซเบอร์ บุคคลชาย ฟันดาบไทยแลนด์ โอเพ่น
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025″ ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี หลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบทั้งในและต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์การแข่งขัน, สามารถพัฒนามาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น โดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง แข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
สำหรับวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นการแข่งขันวันที่สอง มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์บุคคลชาย, เอเป้บุคคลชายและฟอยล์บุคคลหญิง
ส่วนประเภทเซเบอร์บุคคลชาย ที่มีวรกันต์ ศรีนวลนัด มือ 1 ทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่แล้วนำทัพสู้ศึกในครั้งนี้ ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก วรกันต์ไม่แพ้ใคร ชนะเรียบ ทั้ง 6 คน เข้ามาเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ จนมาถึงในรอบชิงชนะเลิศต้องชิงดำกับนักดาบรุ่นน้องอย่างเดวิส ฮาเทล หนุ่มเชื้อชาติอเมริกันที่เล่นให้กับ ฟอลค่อน เฟนซิ่ง อะคาเดมี ผลปรากฏว่า วรกันต์เอาชนะไปแบบสบายมือ คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์ 15-8 คะแนน ในขณะที่เดวิส ฮาเทล ได้เพียงเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของปณชัย วิริยะตั้งสกุล เพื่อนร่วมทีมชาติไทย และ ศุภากร ไชยนาเคนทร์ จากเมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี
ประเภทฟอยล์บุคคลหญิง ชญาดา สมิทธิสุกุล หนึ่งเดียวของนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เข้ามาสู่รอบนี้ โดยทำผลงานจากรอบแรกมาเป็นอันดับ 7 ของรายการและทำได้ยอดเยี่ยมในการปราบมือ 2 ของรายการจากเกาหลีใต้ในรอบ 8 คนสุดท้าย ไปแบบสุดมัน 15-14 คะแนน ส่วนในรอบชิงชนะเลิศพบกับ คิม โซ จุง จากเกาหลีใต้ มือ 1 ของรายการ ปรากฏว่านักฟันดาบไทยต้านทานความแข็งแกร่งจากเจ้าของเหรียญทองไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 6-15 คะแนนได้เพียงเหรียญเงินในขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของหว่องทาเทียน่ายูรงจากสิงคโปร์และคิมซีอยุนจากเกาหลีใต้
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน จะเริ่มการแข่งขันประเภททีม มีชิงชัยกัน 3 เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ในประเภทเซเบอร์ทีมหญิง, เอเป้ทีมหญิง และฟอยล์ทีมชาย ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 3