บัตรโมโตจีพีสนามแรกฤดูกาล ที่ไทย ตรึงราคาเดิม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะเจ้าภาพหลักฝ่ายจัดการแข่งขันถึง รายละเอียดราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สนามประเทศไทย ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” สนามเปิดฤดูกาล และเจ้าภาพ การทดสอบก่อนเปิดฤดูกาล โดยการแข่งขันจริง จะระเบิดศึกระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคมที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยเตรียมเปิดจำหน่าย 11 พฤศจิกายน พร้อมกันทั่วโลก
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ตามนโยบายของ กกท. ที่ต้องการมอบประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้สูงสุด เรายืนยันกาตรึงราคาเดิม ของบัตร Main Race ทุกประเภท เพื่อขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุน ThaiGP มาอย่างต่อเนื่อง โดยราคาบัตรชม 3 วันยังคงเดิม แต่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าคือการมอบสิทธิพิเศษ 3-in-1 Global Exclusive ซึ่งไม่มีสนามไหนในโลกทำได้ ได้แก่ 1.เข้าชม Pre-Season Test ฟรี! ผู้ถือบัตร Main Race ทุกประเภท ได้สิทธิ์เข้าชมการทดสอบรถ (Test) ของทีมแข่งระดับโลก ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ฟรี 2.ชม Main Race ครบ 3 วัน เต็มอิ่มกับสุดยอดการแข่งขันระดับโลก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 3.บัตรเข้างานเฟสติวัล ใช้เป็นบัตรแอดมิชชั่นเข้าสู่กิจกรรมบันเทิง อาทิ คอนเสิร์ต มวยไทย และร่วมกิจกรรมฟรี ตลอด 3 วัน บริเวณ Commercial Area ด้านหน้าสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่เนรมิตเป็นงานเอ็กซ์โปสำหรับคนสายมอเตอร์ไซค์ มีทั้งพาวิลเลียนภาครัฐ-เอกชนขนาดใหญ่และร้านค้ารายย่อยมากมาย สินค้าสำหรับคนมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดัง, ชิมและเลือกซื้อ ของดีของขึ้นชื่อ ร้านอาหารชื่อดังจากบุรีรัมย์และทั่วประเทศมาไว้ในงาน ครบจบที่เดียว
บัตรชมโมโตจีพี สนามประเทศไทย แบบ 3 วัน และบัตรพรีเมียมที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษ แบ่งเป็น
1. แกรนด์ สแตนด์ (Grandstand) 5,000 บาท (เห็นทุกโค้งทั่วสนาม) ใช้ส่วนลดจาก PT Max Card Plus 25% เหลือ 3,750 บาท หรือ ใช้ส่วนลดจากผู้สนับสนุน 20% เหลือ 4,000 บาท
2. ไซด์สแตนด์ (Side Stand) 2,000 บาท ราคาสบายกระเป๋า ใช้ส่วนลดจาก PT Max Card Plus 25% เหลือ 1,500 บาท หรือ ใช้ส่วนลดจากผู้สนับสนุน 20% เหลือ 1,600 บาท
3. ไรเดอร์ สแตนด์ (Rider Stand) 3,000 บาท สำหรับกองเชียร์นักแข่ง ได้แก่ มาร์เกซ สแตนด์, กวาร์ตาราโร สแตนด์ (พร้อมของที่ระลึก ลิขสิทธิ์แท้จากนักบิดคนโปรด) ใช้ส่วนลดจาก PT Max Card Plus 25% เหลือ 2,250 บาท หรือ ใช้ส่วนลดจากผู้สนับสนุน 20% เหลือ 2,400 บาท
4. แบรนด์ สแตนด์ (Brand Stand) 2,000 บาท สำหรับกองเชียร์จากค่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ประกอบด้วย Honda, YAMAHA (พร้อมสิทธิ์รับของที่ระลึก/ลุ้นชิงโชคของรางวัลจากผู้สนับสนุน) ใช้ส่วนลดจาก PT Max Card Plus 25% เหลือ 1,500 บาท หรือ ใช้ส่วนลดจากผู้สนับสนุน 20% เหลือ 1,600 บาท
ทั้งนี้ บัตรทั้ง 4 ประเภท เข้าชม Pre-Season Test ได้ฟรี และชม Main Race ได้ทั้ง 3 วัน
5. บัตรชม Pre-Season Test (ซื้อแยก) ชมการทดสอบก่อนเปิดฤดูกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ราคาจำหน่ายบัตร แบ่งเป็น บัตร Grand Stand ราคา 500 บาทต่อวัน หรือเหมา 2 วัน 900 บาท, บัตร VIP 5,000 บาท ต่อวัน
6. เปิดจำหน่ายบัตร VIP Lounge โค้ง 12 ครั้งแรก บัตรระดับพรีเมียม ในราคา 20,000 บาท ซึ่งมอบประสบการณ์เหนือระดับ ด้วยห้องรับรองติดแอร์, พร้อมบริการชั้นเลิศ ประกอบด้วย Gourmet Lunch (อาหารกลางวันเลิศรส), Afternoon Temptations (ชุดของว่างยามบ่ายสุดพิเศษ), Complimentary Bar (บริการเครื่องดื่มฟรี), Viewing Area (พื้นที่รับชม), TV Screen (จอทีวี), Wi-Fi และสิทธิ์เข้าชม Pre-Season Test ฟรี
7. บัตร Paddock Pass สามารถเข้าสู่โซน Paddock ของนักแข่งระดับโลกอย่างใกล้ชิด ขอลายเซ็น และถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคา 15,000 บาท ซึ่งเมื่อซื้อพร้อมบัตร Main Race จะได้รับส่วนลดพิเศษ 15% เหลือเพียง 12,750 บาท และสิทธิ์เข้าชม Pre-Season Test ฟรี
ทั้งนี้ ในวันเปิดจำหน่ายบัตร พร้อมกันทั่วโลก วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ คณะทำงานฯได้เตรียมการระบบต่างๆ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แฟนๆ โมโตจีพีจำนวนมาก ที่จะจองบัตรในวัน เวลาดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยในปี 2025 ที่ผ่านมา หลังเปิดจำหน่ายบัตร ที่นั่งแกรนด์สแตนด์ กว่า 10,000 ที่นั่ง Sold Out ด้วยเวลา 2.55 นาที ขณะที่สแตนด์อื่นๆ มียอดจองอย่างรวดเร็วเช่นกัน คาดในปี 2026 มีการเปิดจำหน่ายบัตรเร็วขึ้น และด้วยกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้น คาดจะสามารถจำหน่ายบัตรเต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแน่นอน
ราคาจำหน่ายบัตรในประเทศไทย จัดว่าถูกและคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากทุกภาคส่วนจัดเต็มมหกรรมความสนุก-ความบันเทิงทั้งในและนอกสนาม คอนเสิร์ต มวย ช้อป ชิม ศิลปวัฒนธรรม ด้วยเสน่ห์แบบไทยไทย ประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกบนผืนแผ่นดินไทยที่แฟนตัวจริงต้องห้ามพลาด
ซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ allticket เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram