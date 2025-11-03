เซเบอร์หญิงไทยครองถ้วยพระราชทาน ฟอยล์ทีมชายคว้าเหรียญเงิน ศึกไทยแลนด์ โอเพ่น
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี หลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบทั้งในและต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์การแข่งขัน, สามารถพัฒนามาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น โดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง แข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นการแข่งขันวันที่ 3 ซึ่งเป็นประเภททีม
ประเภทฟอยล์ทีมชาย ทีมชาติไทยประกอบด้วย นทกช หวังไพสิฐ, ราชนาวี ดีจริง, ศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา, เจ้าคุณ จันทร์ศิริธร โดยทั้งหมดโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีมโฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ บี จากเกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศไปแบบสุดมัน สกอร์ 45 – 30 คะแนน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ จากเกาหลีใต้ ทั้งนี้ หนุ่มนักดาบทีมชาติไทย ช่วยกันทิ่มแทงทีมจากเกาหลีใต้ไปอย่างสุดกำลัง แต่ทำได้เพียงเหรียญเงิน พ่ายไปด้วยสกอร์ 40-45 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ บี
ประเภทเอเป้ทีมหญิง ทีมชาติไทยประกอบด้วย กรวรรณ ธานี, วริษา วิญญา, ณัฐปภัสสร์ สังข์งิ้ว และ มุกตาภา เฑียรกุล ซึ่งในรอบ 4 ทีมสุดท้าย นักดาบสาวทีมชาติไทยต้องเจอของแข็งเป็นทีม จีเอฟเอฟ เกาหลีใต้ ที่ประกอบด้วย คิม ฮยูนา, คิม รีน่า, คิม ซูบีน และ มิน จีวอน และเป็นทีมไทยที่ต้องพ่ายไปด้วยสกอร์ 36-45 คะแนน ได้เพียงเหรียญทองแดง ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นทีมจากเกาหลีใต้ที่เหมาหมด
ประเภทเซเบอร์ทีมหญิง ทีมชาติไทยประกอบด้วย ต้นข้าว โพธิ์แก้ว, เรืออากาศโทหญิง บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ปุณญนุช พิทักษ์ดวงกมล และ อริสรา สมเผ่า คว้าเหรียญทองไปครองตามความคาดหมาย ในขณะที่เหรียญเงินได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี และ ปัญญา เฟนซิ่ง คลับ
สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ครองถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี มีดังต่อไปนี้
1.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ กยองกิโด เฟนซิ่ง เฟเดอเรชั่น
2.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ
3.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภททีม มีชิงชัยกันอีก 3 เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ในประเภทเซเบอร์ทีมชาย, เอเป้ทีมชาย และฟอยล์ทีมหญิง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3