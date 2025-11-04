21จอมเตะไทยล่าแชมป์แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ 21-24 พ.ย.

21จอมเตะไทยล่าแชมป์ แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ 21-24 พ.ย.
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทควันโดรายการใหญ่ “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ (Bangkok 2025 World Taekwondo Grand Prix Challenge) ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเปิดให้ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีจอมเตะจากทั่วโลก รวมถึงของไทย เข้าร่วมการชิงชัย โดยเฉพาะนักกีฬาจากทั่วโลก จะเดินทางมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นงานที่ยากไม่น้อย แต่ก็ยังหวังคว้าอย่างน้อย 1 แชมป์ในบ้านให้ได้
นายกสมาคมกีฬาเทควันโดฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของนักเทควันโดทีมชาติไทยชุดนี้ สมาคมฯ โดย “โค้ชเช” นายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ผสมกับดาวรุ่ง ร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 21 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก., วิศวกร ใจชู รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก., อิทธิพร สินสังข์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก., สิรวิชญ์ มะหะหมัด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก., ณภัทร ศรีติมงคล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก., ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก., กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก., ธนาธร แซ่โจ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก., ชายชล โช รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก., ชญานิน กุลกุศล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก., แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก., กมลชนก สีเคน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก., ปานบัว โมรมัต รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก., ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก., นัชชา โสตถิเศรษฐ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก., ณัฐณิชา สายเมือง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก., ณัฐกมล วาสนา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก., อรวัน รัศมีประภา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก., ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. และ กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น รุ่นน้ำหนัก 67 กก. ขึ้นไป