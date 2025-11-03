กีฬาในประเทศ

ปิดฉากสวยงาม ทีมโกะแฟมิลี่ คว้าแชมป์ไทยแลนด์โกะลีก2025

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” โดยมีนักหมากล้อมสุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย กว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ร่วมชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน โดยในปีนี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร จัดการแข่งขันและยกระดับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเข้มข้นขึ้น แบ่งเป็น แกรนด์ ลีก (Grand League) มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน ไม่จำกัดระดับฝีมือและอายุ ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 14 รอบ ปีนี้มีสถาบันสอนหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 8 ทีม อคาเดมี ลีก (Academy League) มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน เป็นนักกีฬาที่มาจากสถาบันสอนหมากล้อม จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ ปีนี้มีสถาบันหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม สคูล ลีก (School League) มีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ส่งเข้าทีมแข่งขันเพื่อคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่นเอ มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ ดิวิชั่นบี มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ

โดยภายในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน มี นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล

สำหรับระดับแกรนด์ ลีก สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ สถาบันโกะ แฟมิลี่ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สถาบันวางหมากโกะ รับเงินรางวัลมูลค่า 55,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สถาบันไอคิว อัพ รับเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาท

ระดับอคาเดมี ลีก สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ สถาบันทรินิตี้ โกะ อะคาเดมี รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สถาบันแฮปปี้ จีเนียส จาก รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สถาบันบ้านโกะ บาย ครูได๋ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

ระดับสคูลลีก สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
ดิวิชั่นเอ
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม รับเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท

ดิวิชั่นบี
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม รับเงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับเงินรางวัลมูลค่า 5,500 บาท

