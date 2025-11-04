แซนดี้ท็อปฟอร์ม พาฟอร์ดเรนเจอร์ผงาดซิวแชมป์ ปิดซีซั่นสุดเร้าใจ
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งรถไทย สังกัดทีมออโรร่า ฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง พาฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลข 3 คว้าแชมป์ในรุ่น Super Pickup ศึกไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรีส์ ในเรซสุดท้ายปิดฤดูกาลแข่งขันประจำปี 2568 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน แบบสุดประทับใจกองเชียร์ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในฤดูกาลนี้
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยสภาพสนามเปียกในรอบควอลิฟาย (Qualifying) โดยแซนดี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น คว้าตำแหน่งหัวแถว เมื่อการแข่งขันในเรซที่ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ แซนดี้ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยม ขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรกและทิ้งห่างคู่แข่งอยู่มาก แต่หลังการแข่งขันผ่านไป 6 รอบ เกิดเหตุสายพานขาด ทำให้ระบบระบายความร้อนของ รถแข่งเสีย และทำให้แซนดี้ต้องออกจากการแข่งขันทั้งที่กำลังขึ้นนำอยู่ ทำให้แข่งไม่จบในเรซแรกของสัปดาห์
ผลจากการแข่งไม่จบในเรซแรก ทำให้แซนดี้ต้องออกจากกริดสตาร์ทที่ 22 ของการแข่งขันเรซที่ 2 ในวันเสาร์ และเมื่อถึงเวลาลงแข่งขัน แซนดี้ กดคันเร่งสุดกำลัง ไล่แซงคู่แข่งมาทีละคัน จนขึ้นไปอยู่ในช่วงท็อป 5 ของตารางในช่วงรอบสุดท้ายได้สำเร็จ แตโชคไม่เข้าข้าง ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำมัน ทำให้รถหยุด เพื่อสตาร์ทเครื่องใหม่ ทำให้อันดับจากที่ 5 ตกไปอยู่อันดับที่ 14 อย่างรวดเร็ว ทำให้แซนดี้จบในอันดับที่ 14 ของเรซที่ 2 ในวันเสาร์ พลาดถ้วยรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย
ผลจากการแข่งขันของเรซที่ 2 ในวันเสาร์ ทำให้แซนดี้ออกจากกริดสตาร์ทที่ 14 ของเรซที่ 3 ในวันอาทิตย์ เมื่อออกสตาร์ทแซนดี้พุ่งทะยานออกตัวได้อย่างร้อนแรง ไต่อันดับขึ้นมาอยู่บนหัวตาราง เพียงไม่กี่รอบการแข่งขัน และต่อสู้อย่างดุเดือดสุดมันส์ จนถึงอันดับที่ 2 ของตาราง รถคันที่นำอยู่เกิดเหตุขัดข้องจำเป็นต้องออกจากการแข่งขัน แซนดี้ขึ้นนำจ่าฝูง ต่อมาเกิดอุบัติเหตุบนสนามทำให้รถเซฟตี้ คาร์ออกมา และเมื่อเริ่มการแข่งขันอีกครั้ง แซนดี้ เร่งเครื่องพาฟอร์ด เรนเจอร์ พุ่งทะยานเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์ ของเรซที่ 3 ในวันอาทิตย์ อย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่กองเชียร์ทั่วประเทศ
แซนดี้กล่าวว่า รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก ความพยายามและความทุ่มเทของทีมงานในการพัฒนารถแข่งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้วันนี้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสู้ได้จริง การได้รับกำลังใจจากทุกคน ทั้งที่สนามและทางออนไลน์ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แซนดี้ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารถแข่งของทีม และชัยชนะในวันนี้ถือเป็นของทุกคนที่เชียร์แซนดี้มาตลอด เราจะกลับมาแข็งแรงและพร้อมเต็มที่มากขึ้นในฤดูกาลต่อไปแน่นอน