ไทยกวาดทองเอเป้-เซเบอร์ทีมชาย ปิดฉากศึกฟันดาบไทยแลนด์ โอเพ่น
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี หลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบทั้งในและต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์การแข่งขัน, สามารถพัฒนามาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น โดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง แข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย เริ่มกันที่ประเภทเอเป้ทีมชาย ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองประเภททีม พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โดยทีมชาติไทยประกอบด้วย ณัฐติพงษ์ สิงห์คำ, ชินพัฒน์ เฉลิมชเนนทร์, ธนดล กลิ่นนิ่มนวล และ เจษฎาภรณ์ พึ่งขุนทด ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มาอย่างสบายมือ 45-33 คะแนน ส่วนในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีม โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ จากเกาหลีใต้ ที่มี ชอย ซางยอน, ลี เซิงมิน, โอ ชินวู และ ซิม จุนฮู ผลปรากฏว่า นักดาบหนุ่มทีมชาติไทย ช่วยกันจ้วงทำคะแนนไปแบบสุดมันถูกใจกองเชียร์ ทำคะแนนนำแบบม้วนเดียวจบ คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์เฉียดฉิว 45-43 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประเภทเซเบอร์ทีมชาย ทีมชาติไทยประกอบด้วย วรกันต์ ศรีนวลนัด, ปณชัย วิริยะตั้งสกุล, ผกาญจน์ พงษ์ดี และพงษ์พิพัฒน์ งามนุช โดยหนุ่มนักดาบทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในรอบบุคคลช่วยให้ทีมมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับ เมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี เอ ที่มี ศุภากร ไชยนาเคนทร์, ณฐกร มาลัยทอง, ฐปนัท เมตตา และ ณัฐพงษ์ ตั้งอมรรัตน์ ช่วงแรกของเกมการแข่งขัน ทีมชาติไทยเพลี่ยงพล้ำไปก่อนโดยเป็นฝ่ายตามจนถึงเกมที่ 3 แต่มาช่วงท้ายก็สามารถพลิกกลับมาขึ้นนำและเอาชนะไปได้ในที่สุดด้วยสกอร์ 45-37 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ปัญญา เฟนซิ่ง คลับ เอ และ ยูเอสที เฟนซิ่ง ทีมบี จากฟิลิปปินส์
ประเภทฟอยล์ทีมหญิง ทีมชาติไทยประกอบด้วย ชญาดา สมิทธิสุกุล, นรมล หลงทอง และสุชานารถ รุ่งเรือง ขาดเพียงตัวหลักอย่าง ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค ที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศอิตาลี โดยในรอบรองชนะเลิศ นักดาบสาวไทยต้องพบกับเพื่อนร่วมชาติทีม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้อย่างไม่ยากเย็น 45-16 คะแนน ส่วนในรอบนี้ต้องพบกับ เกาหลีใต้ ที่มี คิม นา ยุน, คิม ซี อุน และ คิม โซ จุง ผลปรากฏว่า นักดาบสาวทีมชาติไทยต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 45 – 26 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ครองถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี มีดังต่อไปนี้
– ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
– ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
– ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ ชุงบัค โพรวินเชียล กัฟเวอเมนท์ (เกาหลีใต้)
– ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ