นักกีฬา 68 ชาติ กว่า 4 พันคน ร่วมบู๊ยูยิตสูชิงแชมป์โลก
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์โลก 2025 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมี มร.พานากิโอติส ธีโอโดรโรปูลอส ประธานสหพันธ์ยูยิตสูนานาชาติ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี
ในโอกาสนี้คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากทุกชาติร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุเมิได้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
ร.อ.ธรนมนัสกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 4,000 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมกีฬาเวิลด์เกมส์ 2029 สนามแรก ที่สำคัญการมีนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันจำนวนมาก จาก 68 ประเทศ ชิงชัยทั้งสิ้น 400 เหรียญทอง จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากมาย นอกจากนั้นยังเป็นรายการทดสอบศักยภาพของนักยูยิตสูไทยก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย