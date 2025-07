ผู้บริหาร ม.เกริก ยกทีม ชมนิทรรศการ ไทย-จีน เครือมติชน ย้อนนาที ปวศ. ก่อนดินเนอร์ทอล์ก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่เพลนารีฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เครือมติชน จัดงาน Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity เนื่องในวาระของการครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

บรรยากาศเวลา 16.50 น. คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริกเดินทางมาถึง นำโดย รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกริก , อาจารย์รชตะ วังฝา, Dr. Qi Bin รองอธิการบดี, Dr. Sun Xiu อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นต้น

ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชน นำโดย นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

ADVERTISMENT

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมชมนิทรรศการ ‘จีนไทย ก้าวไปด้วยกัน’ “Thai-Chinese Golden Fest 2025 เทศกาลร้อยเรื่องราวไทย-จีน” โดยมี นายสมชาย แซ่จิว นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีน–ไทย และ นายจุมพฏ สายหยุด ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลมติชน (MIC) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมนำขม

นายสมชาย กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการทูตในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทย–จีน โดยกล่าวถึงการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, นายชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน เข้าพบประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตุง และเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

จากนั้น นายสมชาย ได้นำชมหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งตีพิมพ์ภาพเหตุการณ์สำคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน โดยขณะนั้นนายสุจิตต์ วงษ์เทศ เดินทางไปรายงานข่าวจากกรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีการนำชม “หนังสือหายาก” อาทิ แบบเรียนภาษาต่างประเทศในอดีต เช่น แบบเรียนภาษาแต้จิ๋วของกรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ รวมถึงนิยาย มังกรหยก เป็นต้น โดยทั้งหมดถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและหายากในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการดินเนอร์ในวันนี้ มีบุคคลต่างๆ ขึ้นเวที ได้แก่ นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี , นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ หนุ่มเมืองจันท์