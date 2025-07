เศรษฐา ชี้ ไทย-จีน ต่างมีจุดแข็ง เชื่อหาก 2 ประเทศจับมืออย่างจริงจัง สิ่งที่จะได้คือ ‘โอกาสทางเศรษฐกิจ’

50 ปีแห่งมิตรภาพไทย–จีน คือเรื่องราวของเรา ‘พี่น้อง’ ที่เคียงข้างกันมา ไม่ใช่แค่ในอดีต แต่คือเส้นทางสู่อนาคตที่เราจะร่วมเดินไปด้วยกัน

การเฉลิมฉลองวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ภายใต้แนวคิด “The Golden Road: From Now to Eternity” นี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงความแน่นแฟ้นของมิตรภาพอันยาวนานของไทย-จีนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนว่าเราจะต่อยอดความร่วมมือให้ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าเดิมด้วย

ไทยคือจิ๊กซอว์สำคัญของภูมิภาคในด้านอาหาร การท่องเที่ยว การลงทุน และห่วงโซ่อุตสาหกรรม ขณะที่จีนคือผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีใหม่ ทั้ง EV และ Cloud ผมเชื่อว่า เมื่อสองประเทศที่ต่างมีจุดแข็ง จับมือกันอย่างจริงจัง สิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่ความร่วมมือ แต่เป็น ‘โอกาสทางเศรษฐกิจ’ ครับ