พินิจ นำคณะสภาวัฒนธรรม เข้าพบเอกอัครราชทูตจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ได้พบปะกับคณะผู้แทนนำโดย นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน โดยมี หยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้ด้วย
เอกอัครราชทูตจางกล่าวชื่นชมความพยายามอันยาวนานของนายพินิจ จารุสมบัติประธานฯในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทย โดยกล่าวว่าความสัมพันธ์จีน-ไทยได้ผ่านการพิสูจน์จากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง และรักษาการพัฒนาที่มั่นคงและแข็งแกร่งมาโดยตลอด “จีน ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ได้หยั่งรากลึกลงในจิตใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตจีนยินดีที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และกระชับความสัมพันธ์เช่นเคย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างจีนและไทยในหลากหลายมิติ และบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้นายพินิจ ได้แสดงความยินดีและต้อนรับเอกอัครราชทูตจางในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จด้านการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัยแบบจีน และกล่าวว่าสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จะสนับสนุนงานของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอย่างเต็มที่ ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ใช้ศักยภาพของตนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และผลักดันความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุน การค้า วัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ ไปสู่ระดับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง