พินิจ หนุนแข่งนวนิยายจีนระดับโลก ชี้ วรรณคดีคือวิถีมนุษยชาติ ปักหมุด ‘กรุงเทพฯ’ สถานีแรก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่บ้านดุสิตธานี กรุงเทพฯ หนังสือพิมพ์ Singapore Lianhe Zaobao และกลุ่ม SPH media จัดการแข่งขันการเขียนนวนิยายจีนระดับโลก เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากนักเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการแสดงออก สนับสนุนความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านวรรณกรรมให้กับประเทศตามแนวเส้นทาง Belt and Road เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาค กลุ่มเย่เหวินและ Lianhe Zaobao จะจัดงานแบ่งปันประสบการณ์จากนักเขียนแบบออฟไลน์ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ในโอกาสนี้ Huwei de Bi (狐尾的笔) นักเขียนนวนิยายออนไลน์ชื่อดังจากเย่เหวิน จะเข้าร่วมงานและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างผลงาน ซึ่งเรื่อง “Dao Gui Yi Xian” (道诡异仙) ของเขาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพิเศษวันฮาโลวินของ Universal Studios Singapore นับเป็น IP ต้นฉบับภาษาจีนเรื่องแรกที่ถูกนำไปใช้ในต่างประเทศ
Lianhe Zaobao ยังได้เชิญ Sui Ting (随庭) นักเขียนจากสิงคโปร์ มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมกับ Huwei de Bi (狐尾的笔)
นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า
ในสังคมนี้วรรณคดีคือชีวิตของวิถีชาวโลกทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นมา ตั้งแต่เหมา เจ๋อตง อดีตประธานาธิบดีจีน นักวรรณคดีระดับโลก และบันทึกต่างๆ ที่เป็นอมตะที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาชน เป็นนักวรรณกรรมที่รักชาติ
วรรณกรรมของจีนมีการสืบทอดที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าสามก๊ก ขงจื่อ ไซอิ๋ว และอื่นๆ อีกมากมาย
วรรณกรรม วรรณคดีที่ได้รับการเชิดชูต้องรักชาติ สังคม วรรณกรรมและวรรณคดีมีบทบาทต่อสังคมและชี้นำความคิดของสังคม
“ผมเห็นด้วยมีการประกวดในวันนี้ เพราะวรรณกรรม วรรณคดีมีการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกสมัยเปลี่ยนไป เช่น ไซอิ๋วของจีนโด่งดังทั่วโลก หรือซุนหงอคงที่เด็กดู สุดท้ายนี้ขอชื่นชมท่านหวังเฉิน องกรค์ เยวเหวิน และหนังสือพิมพ์และเพื่อนมิตรทั้งหลายที่มาร่วมกัน เพราะสิ่งเราบรรยายที่เราเขียนมีความหมายต่อสังคมโลกและมวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง ขอสนับสนุนส่งเสริมการประกวดในครั้งนี้ให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ของมวลมนุษยชาติชาติร่วมกัน” นายพินิจกล่าว
ด้าน Woo Mun Ngan รองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Lianhe Zaobao สิงคโปร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายพินิจ จารุสมบัติที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ ท่านทูต และล่ามที่เป็นอาชีพที่ติดอยู่ในใจตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย ขอบคุณทุกคนที่มาเผยแพร่การเขียนนวนิยายจีน กรุงเทพฯเป็นสถานีแรกที่มาเผยแพร่ สำหรับนวนิยายก็เป็นวิถีชีวิตดังที่นายพินิจกล่าวมาและเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้สึกของคนทุกคน
“ นี่เป็นการเขียนนวนิยายจีนในโลก ไม่เพียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่สำคัญมาก เราหวังว่างานในวันนี้จะทำให้พลังการแต่งนวนิยายหรือวรรณคดีในภูมิภาคนี้คึกคักยิ่งขึ้น และเสียงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพานวนิยายจีนไปสู่ทั่วโลก
วันนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับนวนิยายและวรรณคดี หวังจะทำให้นักเขียนทุกท่านมีความรู้สึกอยากที่จะเขียนวรรณคดีให้ดียิ่งขึ้นในภายภาคหน้า มีความกระตือรือร้นในการเขียน ขอบคุณบริษัทเย่เหวินที่มาร่วมงานจัดงานนี้รวมถึงคนไทย คนสิงคโปร์ หวังว่านวนิยายดีๆ ของจีนจะได้เดินทางทั่วโลก” Woo Mun Ngan กล่าว
ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ , หยังเสียวหลง สถานทูตจีนโดยอุปทูตที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่าน ,หวัง เฉิน รองประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กลุ่มYue wen ,หู เหวิน อิง รองผู้อำนวยการบรรณาธิการเหยิน เหอ เจ่าเป้า , ลินดา ตัน รองประธานเอสพีเฮส มีเดีย
สำหรับการแข่งขันเขียนนวนิยายจีนระดับโลกในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 ราย จัดขึ้นที่ กรุงเทพ ประเทศไทย , ปีนัง มาเลเซีย และเกาะนูซา อินโดนีเซีย โดยกรุงเทพเป็นเมืองแรกในการจัดงาน