50 ปี ไทยจีน

มงคล ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ขยายความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐาน

“มงคล” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ขยายความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐาน รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ต้อนรับนายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จีน นายโสภณ มะโนมะยา รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – จีน ได้แก่ นายชวภณ วัธนเวคิน นางสาวเข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ และนางสาวอมร ศรีบุญนาค ร่วมให้การรับรอง

นายมงคล กล่าวยินดีที่ปี พ.ศ. 2568 นี้ เป็นปีครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย นับเป็น “50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย” ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในทุกระดับมาอย่างยาวนาน ดังคำกล่าวที่ว่า “ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” สำหรับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฯ และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ พร้อมกันนี้ได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและดุลยภาพระหว่างประเทศผ่านข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) และข้อริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ วุฒิสภาไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและจีน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป

ด้านนายจาง เจี้ยนเว่ย์ กล่าวว่า ในปีนี้ ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จีน ได้เดินทางเยือนจีนเช่นกัน ทั้งนี้ การติดต่อแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ตลอดจนความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา ล้วนมีส่วนสำคัญในการกระชับสายใยแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นเรื่อยมา

ADVERTISMENT

นายจาง เจี้ยนเว่ย์  กล่าวว่า ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีทองแห่งความสัมพันธ์รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2568 นี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับวุฒิสภาและทุกภาคส่วนของไทยในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย-จีน มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมองไปข้างหน้า และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป