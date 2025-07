อบอุ่นคับคั่ง! เตรียมดินเนอร์ทอล์กค่ำนี้ เครือมติชนฉลองยิ่งใหญ่ 50 ปีไทย-จีน บิ๊กเนมคับคั่ง ตอกย้ำมิตรภาพ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่เพลนารีฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ในวาระของการครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เครือมติชน จัดงาน Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เครือมติชนได้จัดกิจกรรม อาทิ จัดพิมพ์ฉบับพิเศษ 50 ปี ไทย-จีน เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา, จัดรายการสัมภาษณ์พิเศษทางมติชนทีวี, จัดทำเว็บเพจเสนอข่าวเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์โดยเฉพาะ, จัดสัมมนาเกี่ยวกับไทยและจีน 3 วัน และจัดเวิร์กช็อปเมื่อ 11-13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ True Digital Park รวมถึงกิจกรรมส่งท้ายในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศภายในงานมี นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมขึ้นเวที

เวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ แขกผู้มีเกียรติ ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างไม่ขาดสาย พร้อมร่วมถ่ายที่แบ๊กดรอป อาทิ สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นำโดย นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฯ สภาฯ, พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ, นายสุติชัย ศรีประมงค์ และนายสุเทพ รุ่งวิทยนันท์ รองประธานฯ

นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์, ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์, นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน ตลอดจนบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจ ร่วมด้วยคับคั่ง โดยบางส่วนให้ความสนใจเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสยามและจีน อาทิ ’ประวัติจีนกรุงสยาม‘ ที่จำหน่ายในราคาพิเศษปกอ่อน 1,139 บาท จาก 1,340 และปกแข็ง 1,400 จาก 1,760 บาท

โดยเวลา 16.30 น. รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกริก นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมรับชมนิทรรศการด้านหน้าทางเข้า อาทิ อาจารย์รชตะ วังฝา เลขาประธานบริหาร, Dr. Qi Bin รองอธิการบดี, Dr. Sun Xiu อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ, รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดประเทศไทย, Dr.Luo Yong เป็นต้น

โดย นายสมชาย แซ่จิว ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีน นำชมพร้อมอธิบายความเป็นมารวมถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งภาพข่าว หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ไล่เลียงตั้งแต่ 1 ก.ค.1975 (2518) การลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาทางการทูต, รายงานสดย้อนหลัง 50 ปี นาทีประวัติศาสตร์ โดยนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติที่ร่วมคณะผู้แทนไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ, สุทธิชัย หยุ่น ไปจนถึงการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของ ‘เติ้ง เสี่ยวผิง’ ตลอดจนวรรณกรรมไทย ที่นับเป็น ‘มรดกภูมิปัญญาสองแผ่นดิน’ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสต่อยอดพัฒนาผ่านความร่วมมือ ของทั้งสองประเทศ ในอนาคต

โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการฯ ตลอดจนผู้บริหารเครือมติชนร่วมให้การต้อนรับ อาทิ นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ, นายชลิต กิติญาณทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และบรรณาธิการ กองบก.ข่าวสด,ทนายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกอง บก.มติชน, นายสุพัด ทีปะลา บรรณาธิการบริหาร กอง บก.มติชน, นายมณฑล ประภากรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มติชน, นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการ กอง บก.มติชนสุดสัปดาห์ เป็นต้น

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไทย และภาคธุรกิจ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับประเทศจีนเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์, นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชาชน, นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธาน สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก, นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด, นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายเดวิด หลี่ (Mr.David Li) ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, นายภาณุพงศ์ ปรีชากาศ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงเพาเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), น.ส.วรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป, นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.), นายกำธร วังอุดม บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นายสุทธิชัย หยุ่น สื่ออาวุโส บริษัท กาแฟดำ จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 19.45 น. นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเวทีปาฐกถาในเรื่องความร่วมมือไทย-จีน เพื่อก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต จากนั้น นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

สำหรับช่วง Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน ในเวลา 20.15 – 20.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะนักธุรกิจและอดีตผู้นำประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ขึ้นเวทีพูดคุยสะท้อนประสบการณ์ มองไปที่อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไร พร้อมบอกเล่าความสัมพันธ์ไทย-จีน ในปัจจุบัน ที่ได้สัมผัสในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมแสวงหาแนวทางสำคัญที่ไทย-จีนจะจับมือกัน เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน จากอดีต สู่ปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เวลา 20.45 – 21.15 น. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ขึ้นเวทีมาฉายภาพใหญ่กับเศรษฐกิจเชิงมหภาค พาย้อนไปยุคที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะบริษัทต่างชาติรายแรกที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีน ยุคที่ ‘เติ้ง เสี่ยวผิง’ เริ่มเปิดประเทศ พร้อมเกร็ดความสัมพันธ์ มุมมอง อุปสรรค โอกาส จนก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน โดย นายสรกล อดุลยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ