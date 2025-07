อ.วิโรจน์ ยกข้อมูลท่านมุ้ย ชี้อยุธยาจ้าง ‘ขันทีจีน’ บริหารฝ่ายใน ปลื้มมติชนฉลองจีน-ไทยอย่าง ‘อินเตอร์’

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่เพลนารีฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เครือมติชน จัดงาน Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity เนื่องในวาระของการครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงค่ำ แขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายแวดวง ทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารในเครือมติชน นำโดย นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน เดินทางมาร่วมงาน อีกทั้งชมนิทรรศการ ‘จีนไทย ก้าวไปด้วยกัน’ “Thai-Chinese Golden Fest 2025 เทศกาลร้อยเรื่องราวไทย-จีน” โดยมี นายสมชาย แซ่จิว นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีน–ไทย และ นายจุมพฏ สายหยุด ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลมติชน (MIC) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมนำขม

นายวิโรจน์ กล่าวว่า งาน Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity ของเครือมติชน ค่อนข้างพิเศษ กล่าวคือ บางงานที่ได้ไปร่วม ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเดินทางมาร่วมงาน แต่งานของมติชนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งคนจีนและคนไทย มีความเป็น ‘ไทย-จีน’ ชัดเจนกว่า เรียกได้ว่า ‘อินเตอร์’

“คนจีนบอกว่า 20 ปี คือ 1 เจเนอเรชั่น เพราะฉะนั้น 50 ปี คือ 2 เจนครึ่ง เท่ากับว่า ความสัมพันธ์ของเราหากเทียบชีวิตมนุษย์ เท่ากับมีลูก มีหลาน ดีไม่ดีถึงเหลน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนไปแสดงภาพยนตร์ เรื่องสุริโยทัย ท่านมุ้ย มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล บอกว่า ในราชสำนักของเรา มีการจ้างขันทีจีนมาบริหารฝ่ายใน

อย่าลืมว่า เราเป็นประเทศเล็ก ขงจื้อสอนบอกว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศเล็กอยู่ที่ ‘การเลือกคบ’ เราต้องฉลาด” นายวิโรจน์ กล่าว

นายวิโรจน์ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ตนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ.2526-2531 มีเสียงไปเข้าหูถึงที่นั่น ว่านายธนืนทร์ เจียรวนนท์ คือเงาของ เติ้ง เสี่ยวผิง

“นี่คือความว่องไวของฝ่ายเศรษฐกิจของไทย ยุคนั้นจีนกำลังจะขึ้น เราก็วิ่งไปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงไหนขึ้นไม่รู้ แต่คนไทยต้องวิ่งตามให้ทัน” นายวิโรจน์ กล่าว

สำหรับช่วง Exclusive Dinner Talk 50 ปี ไทย-จีน ในเวลา 20.15 – 20.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะนักธุรกิจและอดีตผู้นำประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ขึ้นเวทีพูดคุยสะท้อนประสบการณ์ มองไปที่อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไร พร้อมบอกเล่าความสัมพันธ์ไทย-จีน ในปัจจุบัน ที่ได้สัมผัสในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมแสวงหาแนวทางสำคัญที่ไทย-จีนจะจับมือกัน เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน จากอดีต สู่ปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เวลา 20.45 – 21.15 น. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ขึ้นเวทีมาฉายภาพใหญ่กับเศรษฐกิจเชิงมหภาค พาย้อนไปยุคที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะบริษัทต่างชาติรายแรกที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีน ยุคที่ ‘เติ้ง เสี่ยวผิง’ เริ่มเปิดประเทศ พร้อมเกร็ดความสัมพันธ์ มุมมอง อุปสรรค โอกาส จนก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน โดย นายสรกล อดุลยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ