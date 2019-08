“ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019” จัดยิ่งใหญ่ฉลอง 25 ปีนิตยสาร ELLE ประเทศไทย ด้วย 8 โชว์จากดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย และโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์จาก 25 แบรนด์ดัง

กลับมาอีกครั้งพร้อมความยิ่งใหญ่กับ “ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019” ตอกย้ำการเป็นผู้นำแฟชั่นอีเวนต์ระดับภูมิภาค ด้วย 8 โชว์สุดตระการตาจากดีไซเนอร์ไทยระดับท็อปที่พร้อมจะเผยคอลเล็กชั่นล่าสุดเป็นครั้งแรกบนรันเวย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “’Where Flagship of Fashion Meets Your Passion” พร้อมโชว์พิเศษจาก 25 แบรนด์ชั้นนำ ฉลอง 25 ปีนิตยสาร ELLE ประเทศไทย ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้

นิตยสารแอล ประเทศไทย นิตยสารหัวนอกสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาเทรนด์แฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด เปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทยได้โชว์ศักยภาพเพื่อยกระดับแฟชั่นไทยให้เทียบเท่าเวทีแฟชั่นโลกอีกครั้ง กับแฟชั่นโชว์แห่งปี “ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019” โดยปีนี้ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และผู้สนับสนุนจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where Flagship of Fashion Meets Your Passion” ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ภายในเต็นท์ขาวอันเป็นเอกลักษณ์ ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณสรญา วัฒน์เจียมวงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารแอล ประเทศไทย กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่า “ปีนี้นิตยสาร ELLE ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี ดังนั้น ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019 นี้นอกจากจะมีแฟชั่นโชว์อันตระการตาจากทั้งไอคอนดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่พร้อมจะโชว์ศักยภาพบนรันเวย์ที่เทียบเท่ากับเวทีแฟชั่นโชว์ระดับโลกแล้ว เรายังจะมีโชว์สุดพิเศษจาก 25 ดีไซเนอร์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสอันดีนี้ด้วย ภายใต้ชื่อโชว์ ‘25X25′ อันมีคอนเซ็ปต์มาจากโชว์ของ 25 แบรนด์ดังเพื่อ 25 ปีนิตยสาร ELLE ประเทศไทย”

ทั้งนี้ ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019 “Where Flagship of Fashion Meets Your Passion” ได้รับเกียรติจากแบรนด์ไทยชั้นนำที่พร้อมเผยผลงานคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดให้ชมเป็นครั้งแรกทั้งหมด 8 แบรนด์ ได้แก่ Asava Presented by Citi, Greyhound Presented by All-new Honda Accord, Kloset Presented by Purra, Landmeé, Meshmuseum, Contemporary Southern Batik by OCAC, Vinn Patararin และ Wisharawish รวมทั้งโชว์พิเศษ ‘25X25′ จาก 25 แบรนด์ดังเพื่อเฉลิมฉลอง 25 ปีนิตยสาร ELLE ประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความตื่นตาและความประทับใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในแฟชั่นเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.ellethailand.com, FB: ELLE Thailand, IG: @ellethailandofficial,