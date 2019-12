เกลนมอเรนจี เฉลิมฉลอง 10 ปี ไพรเวท เอดิชั่น ซีรีส์ เปิดตัว “เกลนมอเรนจี อัลทา” ซิงเกิ้ล มอลต์ วิสกี้ชนิดแรกที่เกิดจากยีสต์ป่า

เปิดปฐมฤกษ์!! วิสกี้ชนิดแรกที่รังสรรค์ขึ้นจากยีสต์ป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ “เกลนมอเรนจี อัลทา” (Glenmorangie Allta) ไพรเวท เอดิชั่น ลำดับที่ 10 ของ แบรนด์ “เกลนมอเรนจี” ซิงเกิล มอลต์ที่หายากและมีจำนวนจำกัด ได้เดินทางไกลจากแหล่งกำเนิด บนที่ราบสูงของสก็อตแลนด์ มาเพื่อให้ วิสกี้ เลิฟเวอร์ ชาวไทย ได้พบกับกลิ่นและรสอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ ร้านวาร์ป เซ็นทรัล เวิลด์ (Warp Central World) เร็วๆ นี้

เกลนมอเรนจี (Glenmorangie) ซิงเกิล มอลต์ วิสกี้ จากพื้นที่ไฮแลนด์ของสก็อตแลนด์ โรงกลั่น ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1843 ดูแลการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของการผลิตวิสกี้ มาผสานกับ นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ได้วิสกี้ที่มีคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากวิสกี้ในสายการผลิตปกติแล้ว

เกลนมอเรนจี ยังได้รังสรรค์วิสกี้รุ่นพิเศษภายใต้ชื่อ ไพรเวท เอดิชั่น (Private Edition) มาตั้งแต่ ปี 2009 โดยใช้วัตถุดิบและจินตนาการที่แตกต่างกัน สร้างสรรค์วิสกี้ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวและกลิ่นรสที่แตกต่าง จนได้รับรางวัลการันตีมาแล้วทั้ง 9 เอดิชั่น

เกลนมอเรนจี ให้ความสำคัญกับ “ยีสต์” ส่วนผสมหลักที่มีผลต่อรสชาติของสก็อตช์วิสกี้มาตั้งแต่อดีตกาล แต่ปัจจุบันหลายๆ แบรนด์เบี่ยงความสนใจไปที่องค์ประกอบอื่นในการผลิตมากกว่า จนแทบหลงลืมยีสต์ไปเลยก็ว่าได้ ดร.บิล ลัมส์เดน (Dr.Bill Lumsden) ผู้อำนวยการโรงกลั่น ฝ่ายสร้างสรรค์วิสกี้ และวิสกี้สต็อก ของ เกลนมอเรนจี ตระหนักถึงศักยภาพของยีสต์มาโดยตลอด หลายปีก่อน ดร.บิล ได้ทราบว่ามียีสต์ ในพื้นที่ เกลนมอเรนจี สามารถนำมาผลิตวิสกี้ได้ เขาจึงออกค้นหาอย่างตั้งใจ

ดร.บิล เก็บรวงข้าวบาร์เลย์แคดโบลล์ จากไร่ใกล้โรงกลั่นมาวิเคราะห์ในห้องแล็ป พบว่ามียีสต์ป่าสายพันธุ์ Saccharomyces diaemath ซึ่งยังไม่มีใครรู้จักสามารถนำมาหมักวิสกี้ได้ จึงได้เริ่มเพาะยีสต์สำหรับใช้ ในกระบวนการผลิต โดยยีสต์ชนิดนี้จะทำให้วิสกี้กรุ่นกลิ่นที่แตกต่าง เมื่อนำไปบ่มต่อในถังที่เคยบ่มเบอร์เบิ้น และถังอื่นๆ อีกหลายถัง เพื่อค้นหาลักษณะฟรุ๊ตตี้อันเกิดจากยีสต์ที่โดดเด่น หลายปีต่อมาจึงได้ผลลัพธ์เป็น เกลนมอเรนจี คาแรคเตอร์ใหม่ ที่เข้มข้นและมีความครีมมี่ นั่นคือ “เกลนมอเรนจี อัลทา” (Glenmorangie Allta) ซิงเกิ้ลมอล์ตใน ไพรเวท เอดิชั่น ซีรีส์ ลำดับที่ 10

“เกลนมอเรนจี อัลทา เป็นวิสกี้ที่คู่ควรสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ ไพรเวท เอดิชั่น เพราะอิทธิพลของยีสต์ที่มีต่อรสชาติซึ่งถูกมองข้ามมาหลายปี ได้ผ่านค้นคว้าทดลองของเราจนลงตัวแล้ว จึงเปิดตัววิสกี้ใหม่ที่มีกลิ่นเหมือนบิสกิต ขนมปังอบ และดอกไม้ พร้อมรสชาติวานิลลาเข้มข้น ออร์เรนจ์ไซรัป และพริกหวาน เรียกได้ว่า เกลนมอเรนจี อัลทา เป็นสก็อตช์วิสกี้แห่งอนาคตที่น่าสนใจยิ่ง” ดร.บิล กล่าว

ในงานเปิดตัว “เกลนมอเรนจี อัลทา” (Glenmorangie Allta) ไพรเวท เอดิชั่น ลำดับ 10 ของ เกลนมอเรนจี ในครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ลิ้มลอง ซิงเกิ้ล มอลต์ “เกลนมอเรนจี อัลทา” ที่ถือเป็นไฮไลท์ของงาน นอกจากนั้นยังมี เกลนมอเรนจี รุ่นอื่น ๆ ให้ได้ดื่มด่ำอีกถึง 6 รุ่น อันได้แก่ เกลนมอเรนจี ออริจินอล (Glenmorangie Original) เกลนมอเรนจี เดอะ ลาซานตา (Glenmorangie The Lasanta) เกลนมอเรนจี เดอะ ควินตา รูบาน (Glenmorangie The Quinta Ruban) เกลนมอเรนจี เดอะ เน็คทา ดอร์ (Glenmorangie The Nectar d’Or) เกลนมอเรนจี 18 ปี (Glenmorangie 18 Years) และ เกลนมอเรนจี ซิกเน็ต (Glenmorangie Signet) เพื่อเติมเต็มความประทับใจเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับ เกลนมอเรนจี อัลทา

เกลนมอเรนจี อัลทา บรรจุขวด ระดับแอลกอฮอล์ 51.2%

สี: สีฟางข้าวอ่อน

กลิ่น: กลมกล่อม หอมบิสกิตและยีสต์ กลิ่นละมุนของดอกคาร์เนชั่นและพาร์มาไวโอเล็ต กลิ่นขนมปังอบ วานิลลาบางเบา กลิ่นลูกเกดอ่อน ๆ และส้มแมนดารินหอมหวาน

รสชาติ: รสเปรี้ยวของซิตรัส บัตเตอร์แคนดี้ วานิลลาหวานมัน ออร์เรนจ์ไซรัป พร้อมด้วยยีสต์บาง ๆ ตามด้วยมินต์นุ่มนวล มีรสพริกหวานเล็กน้อย และอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้บอบบางสดชื่น

สัมผัสท้าย: อบอวลยาวนานด้วยกลิ่นดิน พร้อมความหวานปนขมของส้มและเปปเปอร์มินต์

เกี่ยวกับ เกลนมอเรนจี

เกลนมอเรนจี เป็น วิสกี้ ซิงเกิล มอลต์ ถือกำเนิดในที่ราบสูงของสก็อตแลนด์ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่น เกลนมอเรนจี ซึ่งมี

หอกลั่นมอลต์ที่สูงที่สุดในสก็อตแลนด์ เพื่อให้ได้วิสกี้ที่บริสุทธิ์ที่สุด ทำการบ่ม ด้วยความเชี่ยวชาญ ในถังโอ๊คที่ดีที่สุด เพื่อความนุ่มลึก โดย Men of Tain ผู้ซึ่งส่งต่อทักษะจากรุ่นสู่รุ่น โดยมักเป็นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ช่างฝีมือที่คัดสรรมาแล้วนี้ ต่างมุ่งมั่นพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างสรรค์ เกลนมอเรนจี แบบไม่รีบร้อนและคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงอย่างที่เป็นมาตลอด โรงกลั่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1843 เป็นที่รู้กันดีว่า ที่นี่เป็นผู้บุกเบิกในการผลิตวิสกี้ ด้วยผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่

เกี่ยวกับ ไพรเวท เอดิชั่น ซีรีส์ ของเกลนมอเรนจี

ไพรเวท เอดิชั่น ซีรีส์ เป็น เอดิชั่น ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นการเปิดโอกาสใหเคนรักวิสกี้ได้มีโอกาสสัมผัส ซิงเกิ้ล มอล์ต ที่หายากและเย้ายวนใจ โดยมีผลิตออกมาแล้ว 10 รุ่น ดังนี้

เกลนมอเรนจี ซอนนาลตา ได้รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล สปิริตส์ ชาเลนจ์ ISC 2009) และรางวัล เหรียญทอง จาก อินเตอร์เนชั่นแนล ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ คอมเพตติชั่น IWSC 2010 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรกที่บ่มในถังไม้เชอรี่ เปโดร ซิเมเนซ

เกลนมอเรนจี ฟิเนลอัลตา ได้รางวัลเหรียญทอง IWSC 2012 ได้แรงบันดาลใจจากสูตรของ เกลนมอเรนจี ปี 1903 โดยเฉพาะ

เกลนมอเรนจี อาร์ทีน ได้รางวัลเหรียญทอง IWSC และ ISC 2013 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่บ่มใน ถังไวน์ซูเปอร์ทัสคัน

เกลนมอเรนจี อีลานทา ได้รางวัลเหรียญทอง IWSC และ ISC 2013 และวิสกี้โลกแห่งปีจากคัมภีร์ของ จิม

เมอร์เรย์ ปี 2014 บ่มในถังไม้โอ๊คขาวอเมริกัน จากอุทยานแห่งชาติมาร์ค ทเวน รัฐมิสซูรี

เกลนมอเรนจี คอมปานตา ได้เหรียญทองจากงาน ซาน ฟรานซิสโก เวิลด์ สปิริตส์ คอมเพตติชั่น 2014 เป็นวิสกี้ เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่ส่วนหนึ่งบ่มในถังโกลส์ เดอ ตาร์

เกลนมอเรนจี ทูเซล ได้รางวัลเหรียญทอง ISC 2015 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่รังสรรค์ขึ้น จากมอลต์ หายาก มาริส ออตเตอร์ เพื่อทดสอบผลที่ธัญพืชนี้มีต่อรสชาติของซิงเกิลมอลต์

เกลนมอเรนจี มิลฌอน ได้รางวัลเหรียญทอง ISC 2016 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่บ่มนานกว่าปกติ ในถังไวน์แดงรมควัน

เกลนมอเรนจี บาคาลตา ได้รางวัลเหรียญทอง IWSC 2017 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่บ่มนานกว่าปกติ ในถังไม้มาล์มซีย์ มาเดรา อันเลื่องชื่อเพียงอย่างเดียว

เกลนมอเรนจี สปิออส ได้ถ้วยรางวัล ISC 2018 เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่บ่มจนได้ที่ ในถังที่เคยบ่มวิสกี้ไรย์อเมริกัน

เกลนมอเรนจี อัลทา เป็น เกลนมอเรนจี ชนิดแรก ที่รังสรรค์ขึ้นจากยีสต์ป่า ที่พบในไร่ข้าวบาร์เลย์ ของโรงกลั่น

เกี่ยวกับ ดร.บิล ลัมสเดน

ดร.บิล ลัมสเดน ผู้อำนวยการโรงกลั่น ฝ่ายสร้างสรรค์วิสกี้ และวิสกี้สต็อก ของเกลนมอเรนจี ดร.บิลได้รับ การยกย่องจากอุตสาหกรรมมอลต์วิสกี้ในฐานะผู้ริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มารังสรรค์วิสกี้ อันเปรียบเสมือน การปฏิวัติตลาด ซิงเกิ้ล มอลต์ เลยทีเดียว ด้วยการทุ่มเททำงานของทีม ดร.บิล ทำให้บริษัท เกลนมอเรนจี ได้รับยกย่อง ให้เป็นโรงกลั่นแห่งปีจาก IWSC 2012 ดร.บิลผู้ซึ่งมีความรู้ระดับ PhD ทางด้านชีวเคมี ได้นำศิลปะและวิทยาศาสตร์มาประมวลเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาทำงานที่บริษัท เกลนมอเรนจี ในปี 1995 เขามีชื่อเสียงทางด้านเทคนิกการจัดการเรื่องไม้ เขาได้ทดลองใช้ถังบ่มไม้ที่มีความพิเศษ ในหลายรุ่นอายุ และการใช้ไม้ในตอนท้ายสุด ดร.บิลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย ในปี 2015 เขาได้รับยกย่องให้เป็นผู้กลั่นแห่งปีจาก ISC เขาได้รับเกียรติด้วยตำแหน่งมาสเตอร์ ดิสทิลเลอร์/เบลนเดอร์ แห่งปี ในงานประกาศรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมในวงการวิสกี้ ปี 2016 ที่จัดโดยนิตยสารวิสกี้แมกกาซีน (Whisky Magazine) เขายังชนะรางวัล มาสเตอร์ ดิสทิลเลอร์ แห่งปี 2016 และ 2017 จากงาน อินเตอร์เนชั่นแนล วิสกี้ คอมเพตติชั่น อวอร์ด (International Whisky Competition’s award) และ เขาได้รับเลือกให้เป็น ดิสทิลเลอร์ แห่งปีจาก ISC ในปี 2018 อีกด้วย

เกี่ยวกับ ยีสต์

ยีสต์ เป็นหนึ่งในสามส่วนประกอบของการทำสก็อตช์วิสกี้ อีก 2 ส่วนก็ คือ ข้าวบาร์เลย์และน้ำ ยีสต์ถูกเติมลงไปในน้ำที่ได้จากการหมักข้าวบาร์เลย์ ระหว่างขั้นตอนการหมัก ซึ่งยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาล เป็นแอลกอฮอล์ หลายปีมาแล้วนักกลั่นสก็อตช์วิสกี้จะใช้ยีสต์ที่เพาะกันขึ้นมาเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้กลั่นหลายคนเริ่มหันมาใช้ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้รสเป็นกลาง นอกจากนี้ผู้ทำวิสกี้ยังให้ความสำคัญ กับส่วนอื่นในกระบวนการอีกด้วย เช่น การบ่ม การเร่งรสชาติ อย่างไรก็ตาม ดร.บิลซึ่งมีดีกรี PhD ทางด้านโครงสร้างของยีสต์ตระหนักว่า ความสามารถของยีสต์ในการสร้างรสชาติที่ดี ได้ถูกมองข้ามไป และสำหรับ

เกลนมอเรนจี อัลทา เขาจึงตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะนำเสนอ

เกี่ยวกับ การรังสรรค์เกลนมอเรนจี อัลทา

แม้ว่ายีสต์จะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ในดิน ในพืช เช่น บาร์เลย์ หรือแม้กระทั่งบนผิวหนังของเราเอง แต่ไม่ใช่ว่า ทุกสายพันธุ์จะเหมาะสำหรับการกลั่นวิสกี้ เมื่อดร.บิลมีความเชื่อเช่นนี้ เขาจึงส่งตัวอย่างบาร์เลย์ที่ปลูกในไร่ใกล้ ๆ กับบ้านของโรงกลั่น เกลนมอเรนจี ไฮแลนด์ นั่นคือ แคดโบลล์ ไปทดสอบในห้องแล็บ และเขาได้ค้นพบว่ายีสต์ที่ได้นั้น คือ สายพันธุ์ Saccharomyces diaemath ซึ่งเหมาะสมที่สุด ที่จะเพาะเลี้ยง จากนั้นเมื่อข้าวบาร์เลย์เติบโตพร้อมใช้ในการกลั่น เขาก็นำมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำวิสกี้ ที่ให้ความหอมเป็นพิเศษ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงผลของยีสต์ที่มีต่อรสชาติ

เกี่ยวกับไมเคิล แจ็คสัน

รู้จักกันดีว่าเขาเป็นบุคคลชั้นนำในวงการวิสกี้ แจ็คสันเป็นนักเขียนและนักข่าว ที่คนในอุตสาหกรรมนี้รัก และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากเขาจะเขียนเรื่องเบียร์แล้ว แจ็คสันก็ได้เขียนหนังสือหลายซีรีส์เรื่องวิสกี้ ได้แก่ Michael Jackson’s Malt Whisky Companion และ Whisky: The Definitive World Guide งานของเขาได้รับการยกย่อง และได้รับแต่งตั้งให้เป็น Master of the Quaich โดยสมาคม Keeper of the Quiach ซึ่งให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสก็อตช์วิสกี้ แจ็คสันเสียชีวิต เมื่ออายุ 65 ปี ในปี 2007

