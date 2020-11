ส่องคอนเทนต์ 3BB GIGATV สุดยอดความบันเทิงตอบโจทย์ทั้งครอบครัว

3BB เปิดตัวบริการ 3BB GIGATV รวมสุดยอดคอนเทนต์ที่มอบความสุขตอบโจทย์ความชอบของทุกคนในครอบครัว กว่า 30 ช่องพรีเมียมทั้งจาก HBO ผู้นำคอนเทนต์ประเภทหนังและซีรีส์ระดับโลก นำ HBO GO มาให้เลือกดูพร้อมพากย์ไทยและช่องรายการในเครือครบทุกช่อง ด้าน MONO นำ MONOMAX ยกทัพหนังและซีรีส์ในกระแสมาแบบจัดเต็ม พ่วง 2 ช่องรายการพรีเมียมจาก 3BB ได้แก่ 3BB Asian ที่รวมซีรีส์ยอดนิยมทั้งจีน เกาหลี ดูได้ครบทุกอารมณ์ความสนุก และ 3BB Sports One สำหรับคอกีฬา นอกจากนี้ ยังมีช่องการ์ตูน สาระความบันเทิง ข่าว และสารคดีท่องโลก เรียกว่าครบทุกหมวดหมู่ ให้เลือกรับชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และ 4K และที่พิเศษสุดๆในเร็วๆ นี้ ลูกค้า 3BB สามารถนำพอยต์มาแลกรับชมหนังใหม่ที่เพิ่งออกจากโรงได้ด้วย

คอนเทนต์เด็ดๆ จากกล่อง 3BB GIGATV

หมวดความบันเทิง (Entertainment)

HBO GO เป็นการรับชมแบบวิดีโอออนดีมานด์ ซีรีส์และหนังของ HBO ชื่อดัง เช่น Game of Thrones, Chernobyl, Westworld และ Watchmen ฯลฯ จะมาพร้อมซับไทยทุกเรื่อง และมีพากย์ไทยในเรื่องที่ได้รับความนิยม

ช่องพรีเมียม 6 ช่องจาก HBO มีให้เลือกชมได้ตามรสนิยมและความชอบ ได้แก่ HBO, HBO Hits HBO Family, HBO Signature, Red by HBO และ Cinemax

หมวดกีฬา (Sports)

ช่อง 3BB Sports One รวบรวมสุดยอดกีฬาแอ็กชันชั้นนำจากทั่วโลก เช่นศึกมวยปล้ำ RAW และ SmackDown ของค่าย WWE ที่จะได้รับชมทุกสัปดาห์ครบทุกแมตซ์เวลาเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง Sepak Takraw ศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก

ช่อง Edge sport ช่องสำหรับแฟนกีฬายุคใหม่ กีฬากลางแจ้งและกีฬาแอ็กชัน

ช่อง Blue Ant Extreme สำหรับผู้ที่รักกีฬาแนวแอดเวนเจอร์ เน้นเรียลลิตี้โชว์การผจญภัย และ

กีฬาเอ็กซตรีม เช่น รายการ Ninja Warrior UK เป็นต้น

หมวดสารคดี (Documentary)

ช่อง Love Nature 4K นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ด้วยความคมชัดระดับ 4K

ช่อง Smithsonian Channel นำเสนอโบราณสถาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก

หมวดข่าว (News) ติดตามข่าวสารจากช่องข่าวดังทั่วโลก เช่น

CNN, Bloomberg Television, CCTV (China Central Television) และ CGTN

หมวดรายการสำหรับเด็ก (Kids) สนุกกับต้นตำรับการ์ตูนดังอย่าง We Bare Bears, Ben 10, The Powerpuff Girls รวมทั้งรายการที่คัดสรรมาเพื่อเด็กทุกวัยผ่านช่องต่างๆ เช่น

Cartoon Network , Nickelodeon, Nick Jr. , Cartoon Club Channel และ Boomerang Channel

นอกจากนี้ ลูกค้า 3BB จะไม่พลาดการรับชมละครฮิตย้อนหลังอีกต่อไป เพราะสามารถรับชมผ่าน LINE TV ที่ติดตั้งไว้ในกล่อง และยังมีแอป OKE สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะ เลือกร้องเพลงได้จุใจแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และหากลูกค้ามีพอยต์สะสม สามารถนำมาแลกรับชมหนังใหม่ที่เพิ่งออกจากโรงของค่าย Sony Pictures, MGM และ NBC Universal

ในเดือนธันวาคมนี้ แฟนๆ HBO GO จะได้สนุกกับซีรีส์กว่า 180 เรื่อง รวมทั้ง His Dark Materials หรือ “ธุลีปริศนา” ซีรีส์ภาคต่อที่หลายคนรอคอย มหากาพย์ซีรีส์แฟนตาซีที่ดัดแปลงจากนิยายไตรภาคแฟนตาซีชื่อดัง ได้รับการยอมรับว่าเป็นซีรีส์เรื่องเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเทียบกับราชาซีรีส์อย่าง Game of Thrones ผู้ชมจะได้ลุ้นไปกับมหาสงครามครั้งใหม่ในซีซั่น 2 ซึ่งเรื่องราวต่อจากตอนจบของซีซั่นแรก ที่ไลราได้ผ่านอุโมงค์มิติมายังอีกโลกคู่ขนาน และพบกับเด็กชายชื่อวิลล์ ซึ่งกลายมามีบทบาทสำคัญท่ามกลางสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังจะอุบัติขึ้นในโลกของไลรารวมถึงต่อชะตาของโลกคู่ขนานด้วย

The Flight Attendant ซีรีส์ชวนตื่นเต้น เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตื่นขึ้นมาในโรงแรมพร้อมศพบนเตียง แถมยังไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องในคืนนั้นได้ เธอจึงเริ่มสงสัยว่าเธอเป็นฆาตกรหรือไม่

Valley Of Tears ลิมิเต็ดซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงของสงครามอาหรับ-อิสราเอล มีความสมจริงของฉากสงครามย้อนยุค และลงลึกรายละเอียดได้อย่างสมจริง ผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์แนวสงครามรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ส่วนคอหนังต้องไม่พลาดชมหนังฟอร์มยักษ์ดังระดับบล็อกบัสเตอร์จากฮอลลีวูดที่คัดมาแบบเน้นๆ THE RHYTHM SECTION ภาพยนตร์แนวแอ็กชัน เรื่องราวของนักฆ่าสาวมือใหม่ที่หัวใจเด็ดเดี่ยว แม้สภาพร่างกายจะยังไม่พร้อม แต่ด้วยแรงผลักดันจากความโกรธแค้น ทำให้เธอต้องชำระแค้นครั้งนี้ให้ได้ SONIC THE HEDGEHOG ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเกมกระแสดีและกวาดรายได้แบบถล่มทลายมาแล้ว ผู้ชมจะต้องหลงรักเม่นสายฟ้าโซนิคตัวนี้อย่างแน่นอน THE COURIER ภาพยนตร์แอ็กชันสุดมันของคนส่งสารที่ต้องหนีการตามล่า ตามฆ่าของตำรวจฉ้อโกงและแก๊งมาเฟียสุดโหด พร้อมด้วยหนังดังที่หลายคนชื่นชอบ เช่น Godzilla, Doctor Sleep, X-men First Class, Blade Runner 2049, Germini Man, Aquaman

ฟาก MONOMAX มีโปรแกรมหนังพิเศษสุด James Bond พยัคฆ์ร้าย 007 หนังสายลับอังกฤษที่ครองใจผู้ชมมาตลอดกาล ซึ่ง MONOMAX ได้นำมาลงจอให้ลูกค้าได้ดูครบทั้ง 24 ภาค ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น และยังมีหนังไทยกระแสแรง My Sexdoll (พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก) จากค่าย Mono Originals ที่เปิดตัววันแรกก็เรียกเรตติ้งจากคนดูท่วมท้น และยังถูกยกให้เป็นหนังไทยเซ็กซี่แห่งปี สุด Exclusive ดูได้ที่ MONOMAX ที่เดียวเช่นกัน และข่าวดีสำหรับคอซีรีส์จีน พลาดไม่ได้กับซีรีส์เรื่องใหม่ The Majesty of Wolf หมาป่าจอมราชันย์ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนตั้งตารอคอย เพราะได้นักแสดงชั้นนำ หวังต้าลู่ / เซียวจ้าน / หลี่ชิ่น มาร่วมแสดงนำ บวกกับเนื้อเรื่องที่ผสมความเป็นแฟนตาซี โปรดักชั่นใหญ่ไม่ธรรมดา ที่พร้อมจะลงจอให้ดูในเร็วๆนี้

ไม่อยากพลาดความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว สมัคร 3BB GIGATV เน็ตบ้านพร้อมกล่องดูทีวีที่ให้คุณมากกว่าความบันเทิงทั่วไป ลูกค้าสามารถเลือกความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ 4 แพ็กเกจ ราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 690 บาท ความเร็วเน็ต 1 Gbps/ 300 Mbps หากต้องการเพิ่มกล่องนอกเหนือจากที่อยู่ในแพ็กเกจ จ่ายเพิ่มกล่องละ 100 บาทต่อเดือน (สูงสุด 3 กล่อง) สนใจสมัครใช้บริการได้แล้ววันที่ 3BB Shop ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 1530