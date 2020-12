“เมกาบางนา” อัดงบกว่า 20 ล้านบาท มอบความสุขส่งท้ายปี กับกิจกรรม “เมกา วิช” มหัศจรรย์แห่งความสุข สนุกกับเซอร์ไพรซ์ทุกวัน! ตลอด ธ.ค. 2563

ศูนย์การค้าเมกาบางนา สุดยอดแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่พบปะสังสรรค์แห่งย่านกรุงเทพตะวันออก เดินหน้าอัดงบการตลาดกว่า 20 ล้านบาท มอบความสุขส่งท้ายปี กับกิจกรรม “เมกา วิช (Mega Wish) ตลอดเดือนธันวาคม 2563 นี้ เอาใจขาช้อปให้ช้อปได้สนุกสุดคุ้ม ทั้งลุ้น ทั้งลด พร้อมด้วยของรางวัลสุดพิเศษกว่า 2 ล้านบาท ผนึกกำลังกับผู้เช่าและพันธมิตรมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ตลอด 24 วัน จาก 28 แบรนด์ดัง รวมของรางวัลมากกว่า 30 รางวัล พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้าน Night Life ที่เหมาะกับการ Hangout ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง กว่า 10 ร้าน ร่วมเติมสีสันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้สนุกได้ตลอดเดือนธ.ค. และตกแต่งทั้งศูนย์ฯ ด้วยแนวคิด “The Magical MEGA Christmas Fantasy” เนรมิต “Santa Village” หมู่บ้านซานตาคลอสต้นกำเนิดความมหัศจรรย์และความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้ลูกค้าได้มาร่วมถ่ายภาพและแชร์ความสุขต่อกันอย่างเต็มที่ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการตลอดทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน

สิรินฉัตร แสงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า “ช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ นับเป็นซีซั่นที่สำคัญทางการตลาดอย่างมาก โดยเมกาบางนาได้จัดเตรียมแคมเปญการตลาดแบบครบวงจร ดึงดูดลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายช้อป สายชิม สายแชะ และสายปาร์ตี้ ให้สามารถใช้เวลาแห่งความสุขได้อย่างเต็มที่ที่เมกาบางนา ภายใต้แคมเปญใหญ่ คือ “เมกา วิช” (Mega Wish) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ให้ลูกค้าได้ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ง่ายๆ เพียงช้อปครบทุกๆ 500 บาท นำใบเสร็จมาสะสมคะแนน ก็จะได้รับ 1 สิทธิ ผ่านแอปพลิเคชันเมกาบางนาทันทีเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่จำนวน 31 รางวัล หรือเมื่อช้อปครบ 1,000 บาท หรือ 3,000 บาทตามเงื่อนไข มีสิทธิร่วมกิจกรรม Mega Advent Calendar เพื่อลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

สายช้อป เมกาบางนายังผนึกกำลังร่วมกับผู้เช่าภายในศูนย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นกับแคมเปญ “Mega Advent Calendar 2020” เฉพาะสมาชิกของเมกา สไมล์ รีวอร์ดส, สมาชิก เดอะ วัน และอิเกีย แฟมิลี่ เพียงช้อปครบ 1,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิลุ้นบัตรกำนัล หรือของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ธันวาคม รวม 24 วัน จาก 28 แบรนด์ดัง รวมของรางวัลมากกว่า 30 รางวัล อาทิ IKEA, YSL, Jubilee, Karmakamet, JUNG SAEM MOOL, Panpuri, Kiehl’s, Nespresso, Laura Mercier, L’occitane, ToyRUs, Loft, M.A.C, Pandora, The Body Shops, Sephora, Lego Certified Store, JD Sport, Multy Beauty, Mister Robot และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สายเปย์ พบกับสินค้าลดราคาจากร้านค้าต่างๆ ที่พร้อมใจกันขนมาให้ได้ช้อปกันในราคาสุดพิเศษ ในช่วง End Year Sale ลดสูงสุดถึง 70% พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย และร่วมค้นหาไอเดียของขวัญสำหรับคนพิเศษของคุณได้ ในงาน “เมกา กิฟต์ เฟสติวัล” (Mega Gift Festival) ณ โซนแฟชั่น แกลอเรีย ชั้น 1 และอิเกีย ล็อบบี้ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 พบกับสินค้าหลากหลายสไตล์จากแบรนด์ชั้นนำที่มาให้เลือกสรรเป็นของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้ เช่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องนอน และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมต่างๆ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 70%

สายปาร์ตี้ เติมเต็มสีสันความสนุกให้กับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกับแคมเปญ Mega Fun Night Out เอาใจสายปาร์ตี้ กับร้าน Night life พร้อมเมนูอร่อย บรรยากาศดี มีวงดนตรีสด จากร้านที่ร่วมรายการ อาทิ Happy Fish, HOBS, Wine Connection Bistro, Wine I Love You, เริงลลิล, 7th Street Bar & Bistro, Shakariki 432 และ Teppen พิเศษ!! เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี “Up Side Down Glass” ดีไซน์สุดเก๋ หรือสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้ 60 คะแนน แลกบัตรกำนัลแทนเงินสด 200 บาท จากร้าน Happy Fish, HOBS, เริงลลิล, 7th Street Bar & Bistro, และ Teppen รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ วันที่ 31 ธันวาคม เตรียมพบกับ live band พร้อม DJ ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความสนุกตั้งแต่เวลา 18.00 จนถึง 22.00 ณ บริเวณเมน เอนทรานซ์

สายแชะ ปีนี้ เมกาบางนาทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการตกแต่งศูนย์การค้าเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ พร้อมให้ลูกค้าได้สนุกกับไอเดียการถ่ายภาพสวยๆ จากการตกแต่งด้วยแนวคิด “The Magical MEGA Christmas Fantasy” เนรมิต “Santa Village” หมู่บ้านซานตาคลอสต้นกำเนิดความมหัศจรรย์และความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาส พร้อมเหล่าเอลฟ์ผู้ช่วยตัวน้อยผู้อยู่เบื้องหลังในการรังสรรค์ความสุขตลอดเทศกาลคริสต์มาสนี้ มาเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางข้ามผ่านจินตนาการ โดยคุณจะพบกับทีมงานเอล์ฟกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในเมกาบางนา กำลังช่วยซานต้าทำงานเพื่อคอยสร้างความสุขให้กับทุกคนในช่วงเวลาพิเศษนี้ ซึ่งทุกโซนถูกออกแบบมาอย่างน่ารักให้ทุกคนได้มาร่วมถ่ายภาพและแชร์ความสุขต่อกันอย่างเต็มที่ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเมกาบางนา อาทิ เครื่องประดับจาก Pandora, นาฬิกาสมาร์ทวอชจาก Garmin, บัตรกำนัลจากอิเกีย และHappy Movie Set จากเมกา ซีนี

