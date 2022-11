ชวนคนไทยล้ำยุคไปกับ “THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรี!

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและได้มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน จึงขอเชิญชวนคนไทยล้ำยุคสมัยไปเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล THAILAND 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด “THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND”

ผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

พบกับนิทรรศการจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากกูรูชั้นนำ พร้อมอัปเดตแนวโน้มเทรนด์เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับกิจกรรมการแข่งขัน Pitching On Stage :Godfather Of Startup: Live in BKK และร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขัน “ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND”

คลิก! เพื่อลงทะเบียนร่วมงานฟรี ได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/THAILAND40THEFUTUREANDBEYOND

