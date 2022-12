องค์กรนางงามจักรวาล จับมือโมอาว็าด ร่วมกันเผยโฉม “มงกุฎลำดับ 12: Force for Good” ในประเทศไทย

องค์กรนางงามจักรวาล (The Miss Universe Organization) เผยโฉม “มงกุฏลำดับ 12: Force for Good” ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยโมอาว็าด แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำระดับโลก เจิดจรัสงดงามด้วยไพลินรูปหยดน้ำล้อมเพชร มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันทรงเกียรติสำหรับผู้ชนะการประกวด MISS UNIVERSE ครั้งที่ 71 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา

มงกุฎ Force for Good คือผลงานแห่งศิลปะและงานฝีมืออันโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนความหลงใหลของ โมอาว็าดในการสร้างสรรค์สิ่งอันพิเศษสุด ตัวมงกุฎประดับประดาด้วยไพลินและเพชรอย่างพิถีพิถัน ผสานการออกแบบอันเปี่ยมด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ ฐานของมงกุฎประดับด้วยเพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะที่เป็นอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา จากฐานมองขึ้นมา จะเห็นลวดลายของเกลียวคลื่นที่กระเพื่อม สะท้อนถึงจังหวะของการเปลี่ยนแปลง ด้วยระลอกคลื่นขนาดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าพลังได้ก่อตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในต่างช่วงเวลา ต่างสถานที่ ในหมู่ผู้ติดตามทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อพินิจดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด จะเห็นว่าการม้วนตัวของเกลียวคลื่นที่ฐานมงกุฎมีลักษณะเหมือนศีรษะงู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายในการทำให้คู่ต่อสู้และผู้ที่หวังผลประโยชน์เกิดความไขว้เขวเพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ให้แข็งแกร่ง และเมื่อมองจากฐานมงกุฎขึ้นมา จะเห็นการไล่ระดับสีที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีขาวแวววาวของเพชรมาเป็นสีน้ำเงินอันอบอุ่นของไพลิน ซึ่งจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงส่วนยอดของมงกุฎ ที่ใจกลางจุดสูงสุดของมงกุฎคือ ไพลินน้ำเงินรูปทรงหยดน้ำขนาด 45.14 กะรัต อันงดงามสะดุดตา สะท้อนความเข้มลึกของสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีที่เป็นผลจากความมุ่งมั่น และความหวังต่ออนาคตอันสดใสเรืองรอง

เฟรด โมอาว็าด ผู้บริหาร รุ่นที่ 4 ของโมอาว็าด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้เป็นผู้รังสรรค์มงกุฎใหม่ให้กับองค์กรนางงามจักรวาล และสร้างสรรค์สีสันใหม่อันเจิดจรัสให้กับเรื่องราวของมงกุฎโมอาว็าด มิสยูนิเวิร์ส โดยมงกุฎ Force for Good นี้นับเป็นผลงานอันวิจิตรจากฝีมือช่างอัญมณีของเรา ขึ้นรูปและประกอบด้วยมือทั้งหมดโดยใช้อัญมณีจำนวน 993 เม็ด เป็นไพลินสีน้ำเงินน้ำหนักรวม 110.83 กะรัต และเพชรสีขาวรวม 48.24 กะรัต ภายใต้การออกแบบที่สะท้อนความเชื่อขององค์กรนางงามจักรวาล ที่ว่าอนาคตของโลกจะหล่อหลอมขึ้นโดยผู้หญิงที่พร้อมผลักดันทุกขีดจำกัดของทุกสิ่งที่เป็นไปได้ และโดยผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความสามารถจากทั่วโลกที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก”

ความร่วมมือระหว่าง องค์กรนางงามจักรวาล และโมอาว็าด ริเริ่มขึ้นในปี 2562 ซึ่งผู้ชนะการประกวดบนเวที MISS UNIVERSE อันทรงเกียรตินับจากนั้นมาต่างสวมมงกุฎที่รังสรรค์ขึ้นโดยโมอาว็าด

แอน – จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของคนใหม่ขององค์กรนางงามจักรวาล กล่าวว่า “มงกุฎ Force for Good” เปรียบเสมือนการจุติใหม่อันสง่างามของคุณค่าและเกียรติประวัติอันยาวนานขององค์กรนางงามจักรวาล เพื่อเป็นแสงนำทางสู่ความเรืองรองในอนาคต อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความท้าทายและชัยชนะสําหรับผู้หญิงที่กล้าคิดกล้าทำ กล้านําเสนอสิ่งดีงามให้แก่โลกใบนี้”

“ในวันที่เรากำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการส่งต่อพลังให้กับผู้หญิง องค์กรนางงามจักรวาลจะยังคงความเป็นองค์กรระดับโลกที่บริหารโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง ด้วยคำมั่นสัญญาในการทำหน้าที่เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจซึ่งส่งเสริมความหลากหลายของผู้หญิง และพร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายในชีวิต และเกิดความมั่นใจในตนเองอย่างเต็มเปี่ยม ควบคู่ไปกับการปฏิวัติพัฒนาแบรนด์ Miss Universe ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ เป้าประสงค์ใหม่ของเราคือการปลูกฝังจิตวิญญาณใน “ความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership) ให้เกิดขึ้นกับทุกคน เพราะเราเชื่อมั่นว่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นผู้นำได้ เพื่อสร้างความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิต ซึ่งแบรนด์ Miss Universe ก็พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงผลักดันให้ผู้คนเข้ามาร่วมบนเส้นทางสู่การส่งเสริมสังคมที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วม ความเท่าเทียมทางเพศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” แอน – จักรพงษ์ กล่าวเสริม

งานแถลงข่าว “MISS UNIVERSE x MOUAWAD: Unveiling the new crown “Force for Good”, the New Emblem of Beautifully Confident” ซึ่งจัดขึ้นที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร มีคณะสื่อมวลและแขกรับเชิญวีไอพีเข้าร่วมงานกว่า 150 คน พร้อมออกอากาศผ่านช่องทีวี JKN 18 และไลฟ์สตรีมบนช่อง YouTube ของ Miss Universe และเพจ Facebook ของ JKN18 โดยมีสื่อมวลชนนานาชาติรับชมนับพัน

โดย แอน – จักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์ จะเป็นผู้นำมงกุฎใหม่นี้ขึ้นสู่เวทีการประกวด MISS UNIVERSE ครั้งที่ 71 ด้วยตัวเอง ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ New Orleans Ernest N. Morial Convention Center ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และมิสอินเดีย Harnaaz Sandhu ผู้ชนะการประกวด MISS UNIVERSE ปีที่แล้วจะทำหน้าที่สวมมงกุฎให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดงาน