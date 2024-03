ครูก้อย แนะ สารสกัดจากธรรมชาติ 17 ชนิด อุดมด้วยวิตามินซี

ครูก้อย สรุปรวมงานวิจัย แนะ “สารสกัดจากธรรมชาติ 17 ชนิด อุดมด้วยวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ”

ดีต่อสุขภาพ ผิวพรรณ และภาวะเจริญพันธุ์

วิตามินซี เป็นที่รู้จักกันดีและมีประโยชน์มากมาย โดยมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ กระบวนการสร้างคอลลาเจน และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ช่วยให้ผิวพรรณแลดูกระจ่างใสขึ้น ช่วยชะลอความร่วงโรยของวัยได้ นอกจากนี้วิตามินซียังมีส่วนช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์อีกด้วย โดยมีรายงานวิจัยหลายฉบับศึกษาพบว่าวิตามินซีช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ในหลายๆ ด้าน ดังนั้นวิตามินจึงเป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานเข้าไป

โดย “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/ ได้สรุปรวบรวมงานวิจัยวิจัยหลายฉบับที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดวิตามินซีจากธรรมชาติ 17 ชนิดที่อุดมด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์และผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพ ได้แก่

1.สารสกัดจากซีบัคธอร์น (sea buckthorn extract) อุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทั้ง วิตามินซี วิตามินสอี โพลีฟีนอล เบต้าแคโรทีน โอเมก้า 7 ไลโคปีน และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินซีถึง 70 เท่าและยังมีงานศึกวิจัยศึกษาพบว่า ซีบัคธอร์นดีต่อภาวะเจริญพันธุ์หลายด้าน อ้างอิงจากรายงานวิจัยเรื่อง Sea buckthorn, its bioactive constituents, and mechanism of action: potential application in female reproduction ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Endocrinology ปี 2023 ศึกษาพบว่า ซีบัคธอร์น มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาทางนรีเวชได้ เช่น มดลูกอักเสบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และบรรเทาอาการของการฝ่อของช่องคลอดในสตรีวัยหมดประจำเดือน และช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น กระชับ แลดูอ่อนกว่าวัย

2.สารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์จากฝรั่งเศส หรือ Pycnogenol® ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน จากรายงานวิจัยเรื่อง The effect of pycnogenol on patients with dysmenorrhea using low-dose oral contraceptives ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Women’s Health ปี 2014 ได้ศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับ Pycnogenol® จำนวน 27% ไม่มีอาการความเจ็บปวดจากประจำเดือน และจำนวนวันที่เลือดออกก็ลดลงเช่นกัน และ Pycnogenol® ยังช่วยให้อาการใกล้หมดประจำเดือนดีขึ้นอีกด้วย เช่น อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืนดี อาการนอนไม่หลับ อาการหงุดหงิดดี ความวิตกกังวลดี ปัญหาความจำและสมาธิดี ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนดีขึ้น และความรู้สึกมั่นใจดีขึ้น

3.สารสกัดจากทับทิม (Pomegranate extract) โดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาต้องการศึกษาผลของการทานสารสกัดทับทิมต่อผิวที่ถูกทำร้ายด้วยรังสี UVB ซึ่งผลการทดลองในผู้หญิงสุขภาพดี 74 คน อายุ 30-45 ปี พบว่าการทาน สารสกัดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ช่วยลดผิวเสียที่เกิดจากการทำร้ายจากรังสี UVB ได้ และยังช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVB

4.สารสกัดจากเมล่อนฝรั่งเศส (Melon powder) มี SOD หรือ Superoxide Dismutase ช่วยต้านอนุมูลอิสระ โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง Superoxide dismutase expression in human cumulus oophorus cells ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Human Reproduction ปี2009ศึกษาพบว่า SOD ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จึงช่วยปกป้องเซลล์ไข่จากอนุมูลอิสระ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของตัวอ่อน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bali Medical Journal ปี 2017 รายงานว่าผู้หญิงที่ได้รับ SOD มีอัตราการตอบสนองของรังไข่ทำให้จำนวนฟองไข่ (follicles) เพิ่มขึ้น 58.8% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีจำนวนฟองไข่ (follicles) เพิ่มขึ้นเพียง 41.2%

5.อะเซโรล่า เชอร์รี่ (Acerola cherry extract) ให้วิตามินซีสูง ซึ่งอะเซโรล่า เชอร์รี่สด 100 กรัม จะให้วิตามินซีโดยเฉลี่ยคือ 1,680 มิลลิกรัม มากกว่าส้มหรือมะนาวประมาณ 50 เท่า ช่วยเพิ่มความกระจ่างใส ลดผิวหมองคล้ำ ทำให้ผิวขาวขึ้น โดยมีงานวิจัย Acerola (Malpighia emarginata DC.) Juice Intake Suppresses UVB-Induced Skin Pigmentation in SMP30/GNL Knockout Hairless Mice ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ปี 2017 ได้ทำการศึกษาพบว่า ผิวหนังของหนูที่ได้รับน้ำอะเซโลร่าเชอร์รี่และวิตามินซี มีส่วนช่วยเพิ่มความกระจ่างใส ลดผิวหมองคล้ำ ทำให้ผิวขาวขึ้นมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมลบ

6.สารสกัดจากส้มสีเลือด (Blood orange extract) ส้มสีเลือดช่วยลด และชะลอรอยแดงที่เกิดจากการโดนรังสี UVA โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง Protective effect of red orange extract supplementation against UV-induced skin damages: photoaging and solar lentigines ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Obesity ปี 2010 ศึกษาพบว่า ส้มสีเลือดมีผลในการช่วยลดและชะลอรอยแดงที่เกิดจากโดนรังสี UVA ได้ นอกจากนี้ส้มสีเลือดยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อย่าง แอนโธไซยานินสูงมาก และส้มสีเลือดยังช่วยให้ตัวอ่อนไปถึงบลาสโตซิสต์

7.สารสกัดจากมะเขือเทศ (Tomato extract) มีสารไลโคปีน มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้สุขภาพผิวดีขึ้น ช่วยปกป้องผิวจากทั้ง UVA และ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวคล้ำเสีย และเกิดร่องลึก มีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ดูอ่อนเยาว์ ชะลอวัยผิวพรรณขาวขึ้นและเปล่งปลั่ง โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง The photoprotective effects of a food supplement tomato powder rich in phytoene and phytofluene, the colorless carotenoids, a preliminary study ตีพิมพ์ในวารสาร Glob Dermatol ปี 2015 รายการผลการศึกษาว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผงมะเขือเทศ ช่วยให้ผิวขาว กระจ่างใส และสุขภาพผิวดีขึ้น 50 – 95%

8.สารสกัดจากคามูคามู (Camu-camu powder) คามูคามูเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูง มีผลการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าเป็นแหล่งของวิตาซีสูงมากในบรรดาผลไม้ทั้งหมด โดยให้วิตามินซีสูงถึง 2,400 – 3,000 มิลลิกรัมต่อเนื้อผลสด 100 กรัมซึ่งมากกว่าส้มถึง 30 เท่า โดยมีการตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Tropical fruit camu-camu (Myrciaria dubia) has anti-oxidative and anti-inflammatory properties ในวารสาร Journal of cardiology ปี 2008 ได้รายงานผลการศึกษาว่า ผลคามูคามูมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบอย่างที่มีประสิทธิภาพ และยังพบอีกว่าระดับของ ROS ลดลงในกลุ่มที่รับประทานผลคามูคามู

9.สกัดจากรากชะเอมเทศ Licorice extract มีสารลิโคชาลโคน เอ (Licochalcone A) สารสกัดจากพืชธรรมชาติที่สกัดได้จากชะเอมเทศ ช่วยต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง ช่วยให้การผลิตเม็ดสีเมลานินน้อยลง ช่วยลดปัญหาผิวแห้ง แดง คัน ผื่นที่เกี่ยวกับการอักเสบ ลดความมันส่วนเกินและการเกิดสิวได้ดี

10. สารสกัดจากองุ่นแดง (Red grape powder) มีงานวิจัยศึกษาพบว่าองุ่นช่วยเพิ่มกลูตาไธโอนให้กับเซลล์ไข่ จากงานวิจัยในวารสาร Brazilian Journal of Nephrology ปี 2014 ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลขององุ่นต่อระดับกลูตาไธโอนภายในเซลล์ ผลการทดลองพบว่า องุ่นช่วยเพิ่มปริมาณเอนไซม์ Glutathione peroxidase (GSH-Px) 42% ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบภายในเซลล์ รวมไปถึงเซลล์ไข่ เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย

11.สารสกัดจากมะขามป้อม (Emblica extract) มะขามป้อมช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน จากงานวิจัย Anti-Tyrosinase and DPPH Radical Scavenging Activities of Selected Thai Herbal Extracts Traditionally Used as Skin Toner ตีพิมพ์ในวารสาร Pharmacognosy Journal ปี 2015 พบว่า สารสกัดมะขามป้อมสามารถยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ถึง 48.38%

12.สารสกัดจากแอปเปิล (Apple powder) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงมะเร็งเต้านม โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง Apple intake and cancer risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies ที่ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี 2016 ใน Public Health Nutrition พบว่าการกินแอปเปิลเป็นประจำนั้นสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่องปาก หลอดอาหาร และมะเร็งเต้านม

13.สารสกัดจากลิ้นจี่ (Lychee powder) มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Foods ปี 2022 ได้ศึกษาพบว่า ลิ้นจี่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าวิตามินซี

14. สารสกัดจากกีวี่ (Kiwi powder) มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพ และมีความจำเป็นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก เพราะว่าในกีวี่มีโฟเลตสูง ซึ่งโฟเลตมีความสำคัญต่อการพัฒนาของสมองและเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์

15.สารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่ (Acai berry extract) มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยหากทาน Acai เพียง 10 กรัมนั้น เทียบเท่ากับการทานมะเขือเทศถึง 188 ลูก ซึ่งอาซาอิช่วยลดความแก่ในระบบสืบพันธุ์ และช่วยให้ตัวอ่อนไปถึงบลาสโตซิสต์ โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง Increased Systemic Antioxidant Power Ameliorates the Aging-Related Reduction in Oocyte Competence in Mice ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Science ปี 2021 ศึกษาพบว่า อาซาอิช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมชราของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และปรับปรุงสภาพของระบบสืบพันธุ์ รวมไปถึงมดลูก ทั้งยังช่วยให้ตัวอ่อนไปถึงบลาสโตซิสต์ และฝังตัวสำเร็จ

16. สารสกัดจากส้ม (Orange powder) มีวิตามินซีสูงและเส้นใยอาหารสูง เหมาะสำหรับคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร

17.สารสกัดจากผลกุหลาบป่า (Rose hips extract) ช่วยทั้งบำรุงผิวพรรณและระบบเจริญพันธุ์อุดมไปด้วยโฟเลต อ้างอิงรายงานวิจัยเรื่อง The effectiveness of a standardized rose hip powder, containing seeds and shells of Rosa canina, on cell longevity, skin wrinkles, moisture, and elasticity ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical interventions in aging ปี 2015 ศึกษาพบว่า โรสฮิปช่วยปรับปรุงสภาพผิวที่เกิดจากวัย ทำให้เซลล์มีอายุยืนยาวและป้องกันการแก่ชราของผิว โดยช่วยลดความลึกของริ้วรอยตีนกาได้อย่างเห็นได้ชัด เพิ่มความชุ่มชื้นของผิว และเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

และในโรสฮิปยังอุดมไปด้วยโฟเลต ซึ่งช่วยป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด โดยมีจากงานวิจัยเรื่อง Effect on Nutritional and Functional Characteristics by Encapsulating Rose canina Powder in Enriched Corn Extrudates ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Foods ปี 2021 ได้รายงานผลการศึกษาในโรสฮิปพบว่า มีปริมาณโฟเลต ซึ่งโฟเลต นั้นมีส่วนช่วยในการสร้างตัวอ่อน ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด ช่วยป้องกันและลดความผิดปกติของระบบประสาท ทั้งภาวะไม่มีเนื้อสมอง ภาวะไขสันหลังไม่ปิดจากการขาดโฟลิก นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมพันธุกรรม ควบคุมการสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นในการแบ่งเซลล์ ไปจนถึงการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในไขกระดูกของลูกน้อยในครรภ์ได้อีกด้วย

เนื่องด้วยร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้ การเลือกรับประทานวิตามินซีเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมวิตามินซี โดยวิตามินซีจากสารสกัดจากธรรมชาตินับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิตามินซีจากสารสกัดธรรมชาติทั้ง 17 ชนิดข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.babyandmom.co.th/

จากประโยชน์ของสารสกัดธรรมชาติทั้ง 17 ชนิดข้างต้น “ครูก้อย นัชชา” จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่อุดมไปด้วยวิตามินซี จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี “ไฟโต คริสตัล ซี องุ่นไซมัสคัส บาย ครูก้อย (Phyto Crystal C Shine Muscat By KruKoy)” ที่มีสารสกัดจากพืช ผัก และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงทั้ง 17 ชนิด ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการที่นำมาใช้ในการผลิต GHPs และได้รับการรับรองกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 เลขที่อย. 12-1-25864-5-01941 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด @babyandmom.co.th หรือติดตามความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์และเคล็ดลับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากได้ที่เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/