Meta ร่วมกับกทม. กระทรวงดีอี และพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ Is This Legit? ต้านภัยมิจฉาชีพออนไลน์ พร้อมปล่อยเกมอินเทอร์แอคทีฟ ช่วยชาวเน็ตสังเกตกลโกงสแกมเมอร์
Meta พร้อมด้วย 6 พันธมิตรจากภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกันเปิดตัว “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) แคมเปญโซเชียลใหม่ที่นำเสนอประสบการณ์ในรูปแบบ เกมออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการโกงออนไลน์ที่พบบ่อยที่สุด โดยความร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Meta เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ ปลอดภัยขึ้นในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ Meta ได้เปิดตัว ร่วมกับพันธมิตรระดับท้องถิ่นในกว่า 15 ประเทศ
แคมเปญ “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) มุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และประกอบด้วย ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการโกง 7 รูปแบบที่พบเห็นบ่อย ได้แก่ การหลอกให้รัก ช้อปปิ้งออนไลน์ การแอบอ้างตัวตนเป็นผู้อื่น การลงทุน การรับสมัครงาน การแฮ็กบัญชี และการโกงผ่านการส่งข้อความ นำเสนอผ่านเกมออนไลน์ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ถูกออกแบบขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ EYEYAH! นี้จะช่วยผลักดันให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะ ความช่างสังเกตผ่านเกมที่สอนให้เรียนรู้วิธีการสังเกตและหลีกเลี่ยงกลโกงต่าง ๆ ด้วยการสังเกต
คำต้องสงสัยที่มักถูกนำมาใช้ในการหลอกลวง รวมถึงสัญญาณเตือนอื่น ๆ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลที่กลโกงออนไลน์ทวี ความซับซ้อนขึ้นทุกวัน การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แคมเปญ ‘Is This Legit?’ (อันนี้จริงหรือหลอก?) ซึ่งผสานองค์ประกอบของเกมอินเทอร์แอคทีฟนี้ ไม่เพียงแต่เป็น แนวทางใหม่ที่แตกต่างจากการป้องกันแบบดั้งเดิม แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ง่าย และเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และรู้เท่าทันกลโกงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เราเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือกับ Meta และพันธมิตรทุกภาคส่วน เราจะสามารถขยายผลและสร้างความยั่งยืน ในการป้องกันภัยไซเบอร์นี้ ไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้อย่างแท้จริง”
ปัจจุบัน การโกงออนไลน์เป็นปัญหาที่แพร่หลายและสร้างความเสียหายอย่างมากในประเทศ โดยสถิติจาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า ตลอดช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คนไทยสูญเสียเงินให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา Meta ได้เดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญ “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือ กับพันธมิตรภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการรู้ เท่าทันกลโกงในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา Meta ยังได้เปิดตัวแคมเปญให้ความรู้เพื่อ ป้องกันภัยออนไลน์ใน 7 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย โดยแคมเปญนี้สามารถ เข้าถึงผู้คนได้มากกว่า 224 ล้านคนทั่วภูมิภาค และในจำนวนนั้น มีผู้คนกว่า 18.3 ล้านคนที่เข้าถึง ผ่านความร่วมมือกับครีเอเตอร์ชาวไทย
ยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า “กลลวงและการฉ้อโกงทางออนไลน์เกิดขึ้น มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พลวัตรไปตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่หนึ่งในวิธีป้องกันที่สำคัญและดีที่สุดยังคงเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน Meta จึงมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของชาวเน็ต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดโครงการนี้ และเรามั่นใจว่า การร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถสร้าง สภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นของประเทศไทยได้”
แคมเปญ “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และดำเนิน ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2568 โดยในแต่ละเดือนจะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามหัวข้อในการให้ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบกลโกงประเภทต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Meta และพันธมิตร พร้อมกับการจัด กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเดินหน้า ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรา ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เราได้ลบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลโกงออนไลน์และคอลเซนเตอร์ไปแล้วกว่า 2 ล้านบัญชี อย่างไรก็ตาม กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตลอดเวลา และมักโจมตีผ่านหลายแอปในเวลาเดียวกัน ทำให้การตรวจจับเป็นไปได้ยาก ที่ Meta เราเชื่อว่าการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้คือ แนวทาง การป้องกันสำคัญสำหรับผู้ใช้ออนไลน์ เราหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้การสังเกตสัญญาณ เตือนต่าง ๆ ผ่านเกมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยพวกเขาในการปกป้อง ตัวเองให้ปลอดภัยจากกลโกง และเราขอขอบคุณพันธมิตรภาครัฐในประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยขยายผลของแคมเปญในวงกว้าง และสนับสนุนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มีเครื่องมือและทักษะที่จำเป็น ในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองบนโลกออนไลน์ต่อไป”