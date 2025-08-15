ฮาวชี้สถานการณ์อิซักยังเหมือนเดิม ปัดตอบจะลงนัดเปิดสนามหรือไม่
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล ตอบคำถามสื่อกรณีสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าชาวสวีดิช ซึ่งประกาศไม่เล่นให้ทีมเพื่อบีบให้ต้นสังกัดปล่อยเขาย้ายไปลิเวอร์พูล ว่า ตอนนี้ตนกำลังโฟกัสที่การนำทีมลงสนามนัดเปิดฤดูกาลพบกับแอสตัน วิลล่า ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม สถานการณ์ของอิซักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้ว และจะเป็นเช่นนั้นต่อไป
ฮาวกล่าวว่า โดยส่วนตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิซัก ซึ่งการเป็นโค้ชนั้นย่อมต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะทุกคน และตนก็ประสานงานกับลูกทีมอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของเขาเอง และพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อลูกทีมเสมอ คิดว่าอิซักก็รู้ดีว่าการที่เขามาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะปัจจัยหลายอย่าง ทั้งโค้ช ทั้งเพื่อนร่วมทีม ทั้งแฟนๆ เขาเป็นคนฉลาด ย่อมเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า อิซักจะได้ลงสนามในนัดเปิดฤดูกาลหรือไม่? ฮาวตอบว่า ตนอยากให้เขาลงเล่น อยากให้เขาซ้อม แต่รายละเอียดการพูดคุยกันระหว่างเรานั้นเป็นความลับ