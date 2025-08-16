คุณานันท์-โชติรินทร์ ผงาดคว้าแชมป์หวดนานาชาติ จีเอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการจีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว “พุฒิ” คุณานันท์ พันธราธร ดาวรุ่งไทย วัย 17 ปี มือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ หลี่ หยานฮง ดาวรุ่งจีน วัย 17 ปี มือวางอันดับ 2 ที่มีดีกรีแชมป์สัปดาห์แรกไปได้ 2-0 เซต 6-2, 6-2 คุณานันท์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 30 คะแนน โดยนับเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 4 ของดาวรุ่งไทยคนนี้ ซึ่งเป็นแชมป์ที่ 3 ของปีนี้ ในขณะที่ หลี่ หยานฮง ได้รองแชมป์ ได้รับ 18 คะแนน
ด้านหญิงเดี่ยว “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า นักหวดดาวรุ่งไทย วัย 15 ปี มือวางอันดับ 11 ของรายการ เอาชนะ “อิ๊ก” ธฤตา หงษ์หยก วัย 16 ปี มือวางอันดับ 1 จากไทยเช่นกัน ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต นับเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการแรกของดาวรุ่งวัย 15 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 30 คะแนน ขณะที่ ธฤตา ได้รองแชมป์ ได้รับ 18 คะแนน