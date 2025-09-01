ศรีตรังโกลฟส์-กรุงศรี ลงนามสินเชื่อยั่งยืน 2 พันล้าน หนุนเป้าหมายผู้นำถุงมือยาง

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางรายใหญ่ของไทยและหนึ่งในผู้นำระดับโลก ลงนามรับ “สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน” (Sustainability-Linked Loan: SLL) มูลค่า 2,000 ล้านบาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล
สินเชื่อดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPTs) ที่วัดผลได้ชัดเจน 2 ด้าน ได้แก่
1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope 2) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 20% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2567
2.ลดของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตที่กำจัดด้วยการฝังกลบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 50% ภายในปี 2573
อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจะปรับขึ้นหรือลงตามผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ STGT ในแต่ละปี ถือเป็นการบูรณาการกลยุทธ์ทางการเงินเข้ากับกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT กล่าวว่า การได้รับสินเชื่อครั้งนี้สะท้อนความสามารถของบริษัทในการเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves – ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” โดย STGT ได้จัดทำกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Finance Framework) ตามมาตรฐาน ICMA, ACMF และ LMA ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ดีเอ็นวี (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านนาย ประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกรุงศรีในการสนับสนุนองค์กรไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมไทยในระยะยาว
ความร่วมมือระหว่าง STGT และธนาคารกรุงศรีในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาใช้เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทยสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับโลก