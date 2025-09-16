ส.กรีฑาไทย จัดใหญ่เดิน-วิ่ง “Thai Athletics run 2025” ผ่านแลนด์มาร์คทรงคุณค่าใจกลางกรุง

ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมดูกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Thai Athletics run 2025” โดยส.กรีฑาไทย ผ่านแลนด์มาร์คทรงคุณค่าใจกลางกรุง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ห้องศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง “Thai Athletics run 2025” ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้งาน”Thai Athletics run 2025″เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนวงการกรีฑาของไทย โดยมี พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายก, พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ, พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ อุปนายกและผู้ช่วยเลขาธิการ, พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ร่วมแถลงข่าว
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เปิดเผยว่าเส้นทางการวิ่งครั้งนี้ผ่านแลนด์มาร์กซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย อาทิ วัดพระแก้ว เสาชิงช้า และย่านเยาวราช ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความงดงามของวัฒธรรมไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้นักวิ่งทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและประสบการณ์วิ่งที่ดีที่สุด โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดกำลังสายตรวจรถจักรยาน ,รถโมบาย,รถโดรน ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 23 ต.ค.2568 และขอเชิญชวนนักวิ่งปักหมุดงาน”Thai Athletics run 2025″ภายใต้แนวคิดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่นักวิ่งจากทั่วโลกไม่ควรพลาด