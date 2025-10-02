The 1 to The World: สิทธิพิเศษระดับสากลสำหรับสมาชิกทั่วโลก

The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวกลยุทธ์ “The 1 to The World” ยกระดับประสบการณ์สู่เวทีสากล มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งยุโรปและเอเชีย สำหรับสมาชิก The 1 ทุกคน และพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับ The 1 Exclusive, CENFINITY และผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ – Head of Marketing, The 1 กล่าวว่า “จากข้อมูล The 1 Insight พบว่า ‘การเดินทางและท่องเที่ยว’ เป็นหนึ่งใน 3 ไลฟ์สไตล์ที่สมาชิกสนใจมากที่สุด เราจึงเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากไทยสู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายเซ็นทรัลและพันธมิตรระดับโลก เพื่อมอบความสะดวกสบาย คุ้มค่า และเอ็กซ์คลูซีฟให้กับสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ที่ใด”
สิทธิพิเศษหลัก
- สะสมคะแนน The 1 ได้ทุกยอดใช้จ่าย พร้อมส่วนลดสูงสุด 10% ที่ห้างชั้นนำ เช่น RINASCENTE (อิตาลี), KaDeWe (เยอรมนี), ILLUM (เดนมาร์ก), GLOBUS (สวิตเซอร์แลนด์), Daimaru (ญี่ปุ่น), LOTTE และ The Shilla Duty Free (เกาหลีใต้) ฯลฯ
- The 1 Exclusive: ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% บริการ VIP Lounge, ช่องทางด่วน Tax Refund, ส่งของถึงโรงแรม, ผู้ช่วยช้อป ฯลฯ
- CENFINITY: สุดยอดบริการเหนือกว่า เช่น รถรับส่งส่วนตัว, Welcome Drink, ปรับแก้ขนาดเสื้อผ้า, Beauty Treatment
- ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค / แบล็ค / ลักซ์: เครดิตเงินคืนสูงสุด 15% และสิทธิ์เข้าใช้ Lounge สนามบินกว่า 1,600 แห่งทั่วโลก
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน กูรูด้านประวัติศาสตร์โลกและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง กล่าวว่า “ครั้งแรกที่พนักงานที่ Rinascente ถามถึงเลขสมาชิก The 1 มันเหมือนเราได้ปักธงไทยในต่างแดน ทำให้รู้สึกภูมิใจและอบอุ่น สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดคือสิทธิพิเศษที่มากกว่าการสะสมคะแนน ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งของถึงโรงแรม บริการช่องทางด่วนสำหรับการคืนภาษี ไปจนถึงสิทธิ์การใช้บริการ VIP Lounge ทำให้การเดินทางในฐานะสมาชิก The 1 Exclusive รู้สึกพิเศษและสะดวกสบายเหมือนเป็นลูกค้า VIP ทุกที่ทั่วโลก”
ด้าน คุณเผย – วีณารัตน์ เลาหภคกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดังและกูรูด้านข่าวต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า “ทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์ The 1 ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนน ไปจนถึงส่วนลดพิเศษและเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ทำให้การช้อปปิ้งคุ้มค่า และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รู้สึกว่าการเป็นสมาชิก The 1 มีคุณค่าพิเศษจริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือเดินทางไปทั่วโลก”
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษได้บน The 1 APP ที่ https://go.the1.co.th/UohD/45go8