มทน.1 ลุยอ่างทองให้กำลังใจจนท. พร้อมเยี่ยมปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่จ.อ่างทอง พล.ท.สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่1 (มทน.1) ในฐานะรองผ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (รอง ผอ.รมน.ภาค 1) เป็นผู้เเทน พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางลงพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง
พล.ท.สราวุธ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบัน แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต , ร่วมตรวจสอบระดับน้ำ บริเวณพนังกั้นน้ำ เเละตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ หน่วยทหาร เเละส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เเละมอบถุงยังชีพ แก่ราษฎรที่ประสบภัย รวมถึง ราษฎรกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ประสบภัย
ทั้งนี้ พล.ท.สราวุธ ได้ร่วมหารือ กับ ผู้ว่าจ.อ่างทอง เเละ หน. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึง การปฏิบัติ ในขั้น การฟื้นฟู เมื่อกระแสน้ำลดสู่ภาวะปกติ เพื่อให้การบูรณาการ การปฎิบัติจากทุกภาคส่วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป