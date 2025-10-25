พสกนิกรชาวอุทัยธานี ร่วมแสดงความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ เตรียมซื้อเสื้อผ้าสีดำแต่งกายไว้ทุกข์

พสกนิกรชาวจ.อุทัยธานี ร่วมแสดงความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคตเตรียมซื้อเสื้อผ้าสีดำ เพื่อใช้แต่งกายไว้ทุกข์ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตามกำหนดของทางราชการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม บรรยากาศในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เต็มไปด้วยประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดวันเสาร์ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน หลายคนเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวต่างตกใจและไม่อยากเชื่อ คิดว่าอาจเป็นข่าวลือ แต่เมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังและราชกิจจานุเบกษาออกมาอย่างเป็นทางการ จึงเชื่อมั่นว่าเป็นความจริง ต่างพากันเศร้าโศกและตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ขณะเดียวกัน ภายในตลาดนัดวันเสาร์ มีประชาชนจำนวนมาก แห่มาหาซื้อเสื้อผ้าสีดำเพิ่มเติม เพื่อใช้แต่งกายไว้ทุกข์ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตามกำหนดของทางราชการ ร้านค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลายร้านเผยว่า ตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากความต้องการเสื้อผ้าสีดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสื้อผ้าที่มีอยู่ในสต๊อกขายหมดอย่างรวดเร็ว และต้องรีบสั่งสินค้าล็อตใหม่มาจำหน่ายเพิ่มเติม ทั้งเสื้อผ้าสีดำสำหรับวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
แม่ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า ตอนทราบข่าวน้ำตาไหล พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆ ตอนนี้ก็รีบสั่งเสื้อผ้าสีดำมาเพิ่ม เพราะประชาชนต้องการแต่งดำไว้ทุกข์ถวายความอาลัยกันทั้งเมือง
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ ทุกหนแห่งต่างเห็นภาพประชาชนพร้อมใจกันแต่งดำทั่วเมือง ทั้งข้าราชการ นักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถานที่ราชการและร้านค้าต่างๆ ต่างติดผ้าดำไว้ทุกข์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ พสกนิกรชาวอุทัยธานีพร้อมใจถวายความอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย