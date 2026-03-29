ขนมในตำนานย่านบางลำพู
เจ๊มี ขนมโบ๊กเกี้ยข้างศาลเจ้าพ่อหนู
กล้วยเชื่อม มันเชื่อม เจ๊หมวย&เจ๊หน่อย
บางลำพูและบริเวณใกล้เคียงคือย่านเก่าแก่ของเมืองกรุง ปิ่นโตเถาเล็กคุ้นเคยกับย่านนี้เนื่องจากว่าตอนเด็กๆ ที่ทำงานแม่อยู่แถวหลานหลวง จึงมีโอกาสตามพ่อและแม่มาหาอะไรกินเป็นประจำ
ปัจจุบันนี้บางลำพูเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และยังมีเสน่ห์อยู่มาก เพราะมีร้านรวงอีกมากมายขายของอร่อยสืบทอดกันจนกลายเป็นตำนาน
หนึ่งในนั้นคือเจ้ารถเข็นขนมโบ๊กเกี้ย ขนมหวานน้ำแข็งไสกินแล้วชื่นใจสไตล์ไหหลำ ร้านนี้มีชื่อว่า เจ๊มีขนมโบ๊กเกี้ย ข้างศาลเจ้าพ่อหนู ขายมานานเกือบ 40 ปีแล้ว
ความเป็นมาคือเจ๊มี และพี่สาวชื่อเจ๊กัณ (กัณทิมา) ซึ่งเป็นคนแต้จิ๋ว แต่ก่อนอาศัยอยู่ในชุมชนไหหลำ จึงเรียนรู้วิธีการทำโบ๊กเกี้ยจากเพื่อนบ้าน มาเปิดร้านขายกันทั้งคู่ คือเจ๊กัณขายอยู่บริเวณริมคลองบางลำพู ส่วนเจ๊มีไปขายหน้าวัดบวรฯ พอเจ๊กัณจากไป เจ๊มีจึงมาปักหลักขายกันที่ข้างศาลเจ้าพ่อหนูนี้เอง
ทุกวันตอนเช้ายกเว้นวันจันทร์ พี่ชายกับพี่สาวเจ๊นีจะนวดแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันที่บ้านในตรอกบ้านพานถม และปั้นเป็นเส้นโบ๊กเกี้ย (หน้าตาคล้ายเกี้ยมอี๋ แต่รสสัมผัสหนึบๆ) ส่วนเจ๊มีจะเชื่อมพุทราและของอื่นๆ เช่น ลูกบัว ถั่วแดงเม็ดเล็กและแปะก๊วยเอง จากนั้นจะยกของมาขายที่ข้างศาลเจ้าพ่อหนู ไม่ไกลจากบ้าน ตั้งแต่ช่วง 11 โมงเช้า ขายไปจนถึงบ่าย 3 โมงครึ่งโดยประมาณ
ใครไปไม่ถูกให้ค้นในกูเกิลแมปส์ว่า โบ๊กเกี้ย ข้างศาลเจ้าพ่อหนู เจ๊มีจะอาศัยตั้งโต๊ะอยู่ ริมคลองบางลำพู ข้างกำแพงศาลเจ้าพ่อหนู เชิงสะพานนรรัตน์สถาน ถนนสามเสน
ถ้านำรถมาให้วิ่งมาตามถนนสามเสน ข้ามคลองบางลำพู วิ่งตรงผ่านสี่แยกบางลำพู มาอีกนิดเดียวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนไกรสีห์ ไปจอดที่ อาคารรับฝากรถ กทม. ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ (ค่าจอดไม่แพง ค้นในกูเกิลแมปส์ตามชื่อนั้นได้เลย ที่จอดเปิด 6 โมงเช้า ถึงตี 2 ครึ่ง)
จากนั้นเดินออกมาเลี้ยวขวาจากอาคารจอดรถ และเลี้ยวขวาอีกที เดินย้อนกลับมาตามถนนจักรพงษ์ ผ่านสี่แยกเข้าถนนสามเสน ข้ามสะพานข้ามคลองบางลำพู มาที่ร้านข้างศาลเจ้าพ่อหนูตรงเชิงสะพาน
ขนมโบ๊กเกี้ยของเจ๊มีนั้นมีเครื่องเครามากมาย ทั้งตัวโบ๊กเกี้ยสีขาวๆ ที่ต้มแป้งโบ๊กเกี้ยกันตรงนั้นเลย จะได้กินหนึบๆ และก็มีมัน ลูกบัว ถั่วแดงเม็ดเล็กและใหญ่ ข้าวต้มน้ำวุ้น วุ้นมะพร้าว เฉาก๊วย แปะก๊วย พุทราเชื่อม (ต้องรีบกินเพราะวางอยู่บนน้ำแข็ง ถ้าทิ้งไว้พุทราเชื่อมจะแข็งโป๊ก) อีกทั้ง เส้นเลี่ยงฮุ้น สีเหลืองๆ นุ่มหนึบเคี้ยวสู้ฟัน และแผ่นแป้งข้าวเหนียวสี่เหลี่ยมหนึบๆ หรือเช็งซิมอี้ ทั้งสองอย่างหลังนี้สั่งมาจากเพื่อนพี่สาว
ขนมโบ๊กเกี้ยสนนราคาถ้วยละ 40 บาท ซึ่งมีให้เลือกระหว่างใส่ น้ำตาลทรายแดงเคี่ยว หรือโอวทึ้ง และ น้ำเชื่อมลำไย โดยส่วนตัวผมชอบโอวทึ้งเพราะจะหอมน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมาก ส่วนใครที่ชอบตวามหอมหวานชื่นใจไม่เข้มข้นมากนัก ให้เลือกน้ำเชื่อมลำไย
นี่คือเจ้าขนมโบ๊กเกี้ยในตำนานย่านบางลำพู เริ่มขาย 11 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 โมงครึ่ง หยุดทุกวันจันทร์ โทร 08-9696-4422 นะจ๊ะ
อีกเจ้าที่เป็นร้านโปรด กินกันมานาน เป็นขนมกล้วยเชื่อมมันเชื่อมประจำถิ่น ซึ่งไม่มีชื่อร้าน เข็นรถเข็นหาบมาตั้งขายเมื่อไหร่ ก็จะมีขาประจำมาต่อคิวยาวเหยียดทันที มีทั้งคนทำงานในย่านนั้นและลูกค้าจากต่างถิ่นดั้นด้นมากิน เจ้านี้คนเก่าแก่จะรู้จักกันดีในชื่อ กล้วยเชื่อม มันเชื่อม เจ๊หมวยเจ๊หน่อย
ปิ่นโตเถาเล็กเคยเขียนแนะนำหาบขนมรายนี้มาตั้งแต่ 20 กว่าปีที่แล้ว แต่ก่อนนั้นจะแยกเป็นสองหาบ เจ๊หมวยอยู่หน้าสหกรณ์กรุงเทพ สาขาบางลำพู ส่วนเจ๊หน่อยนั้นมาตั้งหาบอยู่ที่หน้าร้านน้ำพริกนิตยา สาขาถนนจักรพงษ์ แต่ก่อนนั้นสมัยยังสาวๆ มีของเชื่อมมากมายให้เลือก
แต่ตอนนี้สองศรีพี่น้องยุบเหลือหาบเดียว ไม่เร่ขายไกลบ้านแล้ว ช่วงใกล้เที่ยงเจ๊หมวยจะยกหาบกล้วยเชื่อมใส่รถเข็น และเข็นออกมาจากบ้านซึ่งเป็นตึกแถวอยู่ในตรอกบ้านพานถม ข้ามคลองบางลำพู และข้ามถนนมาฝั่งวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยจะตั้งหาบอยู่ แถวหัวถนนไกรสีห์ ริมทางเท้าของถนนสิบสามห้าง (ตรงนั้นกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วย) ซึ่งจากอาคารจอดรถ กทม. เดินมาที่หัวถนนตรงที่มีป้ายชื่อ ถนนไกรสีห์ แค่ไม่กี่สิบเมตร ถ้าไปไม่ถูกให้ถามชาวบ้านแถวนั้น รู้จักกันดี
ก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ๊หมวยจะมีความอินดี้มาก เพราะออกมาขายไม่เป็นเวลา บางครั้งก็ออกมาก่อนเที่ยง หรือไม่ก็เลยช่วงเที่ยงไปแล้ว อีกทั้งบางวันถ้ามีคนสั่งซื้อที่บ้านหมดเกลี้ยง ก็ไม่ออกมาขาย และข้อสำคัญให้เตรียมเงินมาด้วย เพราะจะรับแต่เงินสด ไม่รับโอนทางมือถือนะจ๊ะ (เพราะไม่มีมือถือ)
เดี๋ยวนี้เจ๊หมวยเจ๊หน่อยจะทำแต่กล้วยไข่เชื่อมเป็นหลัก เชื่อมได้สุดยอดมาก ไม่แข็งและไม่นิ่มเละ หวานกำลังดี ราดด้วยหัวกะทิหอมมันมีรสเค็มเล็กน้อยอร่อยอย่าบอกใคร โดยจะตักใส่ในถุงพลาสติกใสๆ ขายถุงละ 30 บาท หรือต้องการซื้อมากกว่านั้นก็บอกได้
ได้คุยกับเจ๊หมวย บอกว่าช่วงหลังตรุษจีน (ปิ่นโตเถาเล็กไปต้นเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนตรุษจีน) ก็จะมีมันเชื่อม (มันสำปะหลังเชื่อม) อีกด้วย ถ้าวันไหนมีมันเชื่อม (40 บาท) ขาย ห้ามพลาดเป็นอันขาด ราดหัวกะทิหอมมัน อร่อยหนึบอย่าบอกใคร (น่าเสียดายที่สมัยนี้ไม่ทำพุทราเชื่อม สาเกเชื่อม และลูกตาลเชื่อมแล้ว)
ถ้าใครอยากดั้นด้นไปซื้อก่อนที่บ้านในชุมชนบ้านพานถม ตรอกบ้านพานถม ก็ให้ลองไปรอหน้าบ้านเลขที่ 71/25 ช่วง 10 โมงเช้า โทร 0-2282-0597 ซึ่งบางครั้งเจ๊หมวยอาจจะยุ่งไม่รับสายก็ได้ ถ้าเวลาไม่พอดีกัน เดินไปที่บ้านก็อาจจะไม่เจอเจ๊หมวยด้วย (ประตูปิดอยู่) ฮ่าๆๆ
เอาเป็นว่าให้เริ่มต้นจากไปที่ร้านเจ๊มีโบ๊กเกี้ย หาอะไรกินให้ชื่นใจก่อน จากนั้นพอใกล้เที่ยง ให้มายืนรอซื้อกล้วยเชื่อมที่หัวถนนไกรสีห์ โดยเจ๊หมวยจะหยุดทุกวันจันทร์นะจ๊ะ
เจ๊มี ขนมโบ๊กเกี้ย ข้างศาลเจ้าพ่อหนู บางลำพู
โดย คุณวารุณี (เจ๊มี) ทิพานวกุล
ที่ตั้ง ข้างศาลเจ้าพ่อหนู ริมคลองบางลำพู แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 08-9696-4422 และ 08-5855-5747
เปิด 11.00-15.30 น. อังคาร-อาทิตย์
หยุด จันทร์
แนะนำ ขนมโบ๊กเกี้ยราดน้ำตาลทรายแดงเคี่ยว หรือน้ำเชื่อมลำไย
กล้วยเชื่อม มันเชื่อม เจ๊หมวยและเจ๊หน่อย
ที่ตั้ง หัวถนนไกรสีห์ตัดกับถนนสิบสามห้าง
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร บ้าน 0-2282-0597
เปิดบริการ จะหาบออกมาขาย ประมาณเที่ยง (ไม่เป็นเวลา) อังคาร-อาทิตย์
หยุด จันทร์
แนะนำ กล้วยเชื่อม มันเชื่อม