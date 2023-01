จบบริบูรณ์ ‘ร้านหนังสือเดินทาง’ ถ.พระสุเมรุ เหลือเพียงความทรงจำก่อน ‘พบกันใหม่’

“ถ.พระสุเมรุ จบบริบูรณ์ เจอกันใหม่เมื่อพร้อม..Take Care นะครับ!

คือข้อความสั้นๆ ที่ปรากฏในเพจ ‘ร้านหนังสือเดินทาง-Passport Bookshop’

พร้อมด้วยภาพชุดพื้นที่ว่างเปล่าในตึกแถวอันเคยเป็นที่ตั้งของร้านดังกล่าวที่ในวันนี้ปิดฉากลงโดยสมบูรณ์ เพื่อหลีกทางให้การมาถึงของโครงการเมกะโปรเจ็กต์ เมื่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเดินหน้าลุยรื้อ สร้างทางขึ้น-ลงที่ 1 ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-สำราญราษฎร์ (อ่าน ย่างก้าวใหม่ของ ‘หนังสือเดินทาง’ คำในใจ ‘อำนาจ รัตนมณี’ ถึงวันต้องมูฟ (ออน) โคจรหลบการพัฒนา)

แม้รู้ล่วงหน้า เตรียมใจกันมานาน ว่าสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะเป็นห้วงเวลาสุดท้ายของร้านหนังสือแห่งนี้บนถนนพระสุเมรุ ทว่า เมื่อเจอกับภาพตรงหน้า ความทรงจำของใครหลายๆคนยิ่งฉายภาพของเมื่อวันวาน ในเดือนก่อน สัปดาห์ก่อน ชั่วโมงก่อน จนถึงนาทีก่อนที่ประตูร้านจะปิดลงอย่างถาวร

อย่างไรก็ตาม อำนาจ รัตนมณี เจ้าของร้านยืนยันด้วยถ้อยคำปลอบประโลมใจ

“Don’t cry because it’s over. Smile because it happened!”

ซึ่งเป็นชื่อหนังสือภาพ “Photo Memoir” บันทึกความทรงจำเมื่อร้านหนังสือเดินทางต้องย้ายจากถนนพระสุเมรุ

“ก่อนเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน สถานที่หนึ่งเคยเป็นร้านหนังสือ และตอนที่เป็นร้านหนังสือ… ชั้น 2 คือมุมสงบของใครหลายคน นอกจากได้รู้จักหนังสือ หลายคนยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ตอนปาร์ตี้สิ้นปี บางวันบางคนก็ได้รับหนังสือฟรี

ที่โต๊ะบางตัว หนุ่มสาวบางคู่ยังได้ใช้ที่นี่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน ตรงบันไดนั้นเคยมีคนนั่งลงแล้วเผยความในใจจนต้องช่วยซับน้ำตา ขณะที่หน้าเคาน์เตอร์ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกไม่น้อย”

หนังสือดังกล่าวประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อเขียนสั้นๆเกี่ยวกับร้านหนังสือเดินทางผ่านยุคต่างๆ ที่ร้านบันทึก และรวบรวมไว้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หัวข้อ

1.Thing ends. But memories last forever. ความทรงจำนั้นประกอบด้วย

; ว่าด้วยเหตุที่ต้องย้ายจาก ถ. พระสุเมรุ และภาพถ่ายของร้านในยุคปัจจุบัน

2.Old Places have soul. แล้วเราเอาบันไดไปด้วยได้ไหม?

; ว่าด้วยยุคของการย้ายจาก ถ. พระอาทิตย์ มา ถ.พระสุเมรุ และการทำร้านในปีก่อนๆ ก่อนจะเป็นอย่างที่เห็น

3.Readers are welcome. You are among friends. ทุกที่ที่เราไปล้วนประกอบขึ้นเป็นเรา

; รวมภาพบรรยากาศที่ชี้ให้เห็นว่าการมาร้านหนังสือ คือการมาอยู่ท่ามกลางคนที่รักชอบในสิ่งเดียวกับเรา บางทีแม้ไม่เอ่ยวาจา แต่ก็ไม่รู้สึกเหงา

4.Another little miracle. ความมหัศจรรย์ที่ส่งถึงกัน

; รวมผลงานจากลายมือ ลายเส้น ปลายปากกา จากนักอ่านหลายหลายที่ส่งผ่านความรู้สึกไว้ที่ร้าหนังสือ

5.Bookshop and its words to remember. เมื่อตัวหนังสือสนทนากัน

; รวมบทสนทนาดีๆ สั้นๆ หน้าเคาห์เตอร์ เป็นบทสนทนาช่วยอุ้มชูชีวิต คัดสรรมาด้วยอยากให้ทุกคนได้ยิน

หนังสือมี 2 ภาษาในเล่มเดียว (ไทย-อังกฤษ) พิมพ์สี่สี ปกแข็ง หุ้มผ้า มี 2 สีให้เลือก (ครีม/เทา) ขนาดเหมาะมือและสวยงามมาก หนังสือราคา 480 บาท ( + ค่าส่ง 30 บาท )

หนังสือพิมพ์ออกมาไม่เยอะ และไม่ได้มีขายทั่วไป สั่งซื้อได้เฉพาะทางเพจของร้าน คลิกที่นี่

