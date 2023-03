ย้อนคำพูด ‘เอ๋-ชนม์สวัสดิ์’ น้องเพลง คือดวงใจ-รักสุดหัวใจ

ย้อนฟัง เอ๋-ชนสวัสดิ์ เคยพูดถึงลูกสาว น้องเพลงคือดวงใจ-รักสุดหัวใจ

กรณี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เกิดอาการฮีตสโตรก ไม่ได้สติ ระหว่างฝึกซ้อมแข่งรถที่สนามช้างบุรีรัมย์ ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.บุรีรัมย์ กระทั่งล่าสุดเมื่อเวลา 01.15 น. วันที่ 31 มีนาคม เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 55 ปี โดยได้เคลื่อนร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา ที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ

มีกลุ่มเพื่อนในแวดวงการเมือง กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มแวดวงมอร์เตอร์สปอร์ต มาโพสต์แสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ ลูกสาว เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาว ได้เขียนถึงเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ ระบุว่า “I never knew this would be our las song when I made this present for you on your birthday.”

ในขณะที่ไอจีส่วนตัวของ เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ส่วนใหญ่จะโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวสุดที่รัก ในโมเมนต์สุดประทับใจต่างๆ ร่วมกัน หากย้อนไปในช่วงปี 2556 เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เคยออกมาพูดถึงเพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวว่า ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ได้แต่งงานกับคุณตู่ และคลอดน้องเพลงออกมา ผมทำหน้าที่ความเป็นพ่อ น้องเพลงคือดวงใจของผม และรักน้องเพลงสุดหัวใจ

