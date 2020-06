‘รีโว่-ฟอร์จูนเนอร์’ ใหม่ ออกแบบโดยคนไทย : โดย นายพล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวรถกระบะฝีมือคนไทย ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และ ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่

“จากการที่พวกเราต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ ในขณะที่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีแผนประกาศเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ทำให้ตัวผมเองคิดถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเราออกสู่สาธารณชน และด้วยการที่ผมได้สังเกตเห็นความแข็งแกร่งของประเทศไทย และประชาชนชาวไทย ทำให้ผมนึกถึงคำว่า ดิ อันบีทเทเบิล (THE UNBEATABLE) ในภาษาอังกฤษขึ้นมา ผมมั่นใจว่าประเทศไทย และคนไทยจะสามารถเอาชนะสถานการณ์นี้ไปได้โดยปราศจากความย่อท้อ แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคที่ยากลำบากใดๆ ก็ตาม ผมจึงนำคุณลักษณะของ THE UNBEATABLE ของคนไทยมาใช้กับการแนะนำรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ใหม่ และรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ใหม่ ในการเปิดตัวทั่วโลก” มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวและว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้ง ดร.จุฬชาติ จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ประกอบขึ้นด้วยฝีมือคนไทย และส่งออกไปยังทั่วโลกโดยคนไทย

“จากการเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มา 3 ปีแล้ว ผมตัดสินใจลงแข่งขันโดยขับรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ในประเทศไทย เราได้จัดแข่งรถเพื่อการกุศลของผู้บริหารโตโยต้า ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่บุรีรัมย์ ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการเผชิญสภาพการแข่งขันที่หนักหน่วง สุดท้ายผมก็เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงเสียงตอบรับที่ลูกค้ามีต่อรถไฮลักซ์ รีโว่ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะลงมือพัฒนาจุดต่างๆ เหล่านี้ในรุ่นใหม่ล่าสุด ผมเองได้ทดลองขับโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ มาหลายครั้งแล้ว และขอยอมรับว่านี่คือรถกระบะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถแข่งที่มีสมรรถนะเยี่ยมยอด ผมรู้สึกได้ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เป็นการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านที่เราได้รับเสียงตอบรับมาจากลูกค้า ทั้ง 2 รุ่น ถือว่าเพียบพร้อมไปด้วยเสน่ห์และความคุ้มค่ามากที่สุดในวงการรถยนต์ สำหรับลูกค้าชาวไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแกร่งเหนือนิยาม นำเสนอโดยผู้บริหารของโตโยต้า ผู้ซึ่งเป็นนักแข่งไฮลักซ์ที่ทั้งดุดันและรักในสปิริตของความเป็นไฮลักซ์ ขอให้ทุกท่านสนุกให้เต็มที่นะครับ ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจกับประสบการณ์นี้ไปกับเรา” มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การเปิดตัวรถใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ของโตโยต้า ดิ นิว อีรา ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (The New Era of Experience) พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ด้วย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ผ่านความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของโตโยต้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ นิว บายอิ้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ (New Buying Experience) และประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ นิว ยูสเสจ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (New Usage Experience) ให้แก่ลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่น ที-คอนเนคต์ บาย โตโยต้า (T-Connect by Toyota) ให้คุณอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์ ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย และเชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่เตรียมพร้อมไว้ เช่น แพคเกจประกันภัยชั้นหนึ่ง คอนวินิ-อินชัวร์ (Convini-insure) คุ้มครองนาน 3 ปี สามารถนำไปรวมกับยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้ รวมถึง โตโยต้า ทิวบ์ (Toyota Tube) สื่อแนะนำการใช้งานรถยนต์ในรูปแบบวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้าได้มั่นใจประสิทธิภาพรถของเรายิ่งขึ้น

โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รุ่นมาตรฐาน (B-Cab) ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว (Cab & Chassis), รุ่น แซด-อีดิชั่น (Z-edition) สำหรับรถกระบะตัวเตี้ย เครื่องยนต์ จีดี ซุปเปอร์ เพาเวอร์ (GD Super Power) 2.4 ลิตร มีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ, รุ่นยกสูง หรือพรีรันเนอร์ (Pre-runner) เครื่องยนต์ จีดี ซุปเปอร์ เพาเวอร์ (GD Super Power) ใหม่, รุ่นพิเศษ ร็อกโค่ (Rocco) และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ GD เจเนเรชั่นที่ 2 จีดี ซุปเปอร์ เพาเวอร์ (GD Super Power) กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร พัฒนาระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ทำงานร่วมกับช่วงล่างใหม่ ซุปเปอร์ เฟลกซ์ (Super Flex Suspension) ส่งมอบเดือนมิถุนายน 2563

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ แนะนำ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมาตรฐาน ปรับปรุงเครื่องยนต์ 2.4 จีดี ซุปเปอร์ เพาเวอร์ (GD Super Power) และรุ่นพิเศษ ใช้ชื่อว่า โตโยต้า ลีเจนเดอร์ (Toyota Fortuner Legender) เครื่องยนต์ 2.8 จีดี ซุปเปอร์เพาเวอร์ (GD Super Power) ใหม่ แรงขึ้นกว่าเดิม 15% กำลังสูงสุด 204 แรงม้า รุ่นมาตรฐานส่งมอบมิถุนายน 2563 รุ่น ลีเจนเดอร์ ส่งมอบสิงหาคม 2563

ราคาไฮลักซ์ รีโว่ Rocco มี 4 รุ่น ราคา 949,000-1,239,000 บาท ไฮลักซ์ รีโว่ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มี 5 รุ่น ราคา 862,000-1,159,000 บาท ไฮลักซ์ รีโว่ ยกสูง แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ Pre-Runner มี 12 รุ่น ราคา 707,000-1,009,000 บาท ไฮลักซ์รีโว่ แซด-อีดิชั่น (Z-Edition) มี 12 รุ่น ราคา 609,000-809,000 บาท ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน มี 7 รุ่น ราคา 544,000-704,000 บาท แคมเปญช่วงแนะนำรับประกันคุณภาพเพิ่มเป็น 5 ปี 150,000 กม. พร้อมค่าแรงเช็กระยะฟรีไปจนถึง 100,000 กม. รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

ส่วน โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่น Legender มี 4 รุ่นย่อย (เริ่มส่งมอบเดือนสิงหาคม 2563) ราคารุ่น 2.8 Legender เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,839,000 บาท รุ่น 2.8 Legender เกียร์อัตโนมัติ 1,769,000 บาท รุ่น 2.4 Legender เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,634,000 บาท และรุ่น 2.4 Legender เกียร์อัตโนมัติ 1,564,000 บาท

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นมาตรฐาน มี 3 รุ่นย่อย ราคา (ถึง 30 กันยายน 2563) รุ่น 2.4V เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,494,000 บาท จากเดิม 1,524,000 บาท รุ่น 2.4V เกียร์อัตโนมัติ 1,424,000 บาท จากเดิม 1,454,000 บาท รุ่น 2.4G เกียร์อัตโนมัติ 1,319,000 บาท จาก 1,349,000 บาท (สี Emotional Red และสี White Pearl CS เพิ่ม 12,000 บาท)

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ รับประกันคุณภาพ 5 ปี 150,000 กม. ขยายค่าแรงเช็กระยะฟรี ถึง 100,000 กม. มูลค่ากว่า 45,000 บาท วันนี้ ถึง 30 กันยายน

พบทั้ง 2 รุ่นที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป

