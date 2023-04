Save อโยธยา เพื่อความเจริญ แบบนานาอารยประเทศ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

Save อโยธยา สนับสนุนรถไฟความเร็วสูง แต่คัดค้านการทำลายอโยธยาเมืองโบราณ มีอายุเก่าแก่กว่ากรุงสุโขทัย นอกจากนั้นเมืองอโยธยาเป็นต้นตอหรือรากเหง้าของคนไทยและประเทศไทย

“สปีด เทรน” รถไฟความเร็วสูง ทำลายพินาศความเป็นอโยธยาทั้งเมือง เพราะมีสถานีและเส้นทางรางรถไฟผ่าเข้าไปในเมืองอโยธยา ตลอดแนวใต้-เหนือ หรือเหนือ-ใต้

Save อโยธยา เพื่อความจำเริญมั่งคั่งและยั่งยืน ถ้าไม่ SAVE อโยธยา นั่นแหละเป็นพยานว่าไม่จำเริญ ไม่มั่งคั่ง ไม่ยั่งยืน ดังนี้

(1.) Save อโยธยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าแบบนานาอารยประเทศที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่ไม่ทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) อันเป็นส่วนสำคัญมากของแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ

(2.) Save อโยธยา เพื่อคัดค้านการก่อสร้างอย่าง “ป่าเถื่อน”เทียบ “อนารยประเทศ” ด้วยการทำลาย ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้แก่ เมืองอโยธยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยาและของประเทศไทย

ทันสมัย แต่ไม่พัฒนาสำนึกของความเป็นสมัยใหม่ เพราะเร่งรีบฉวยประโยชน์เฉพาะหน้า หมกมุ่นใน “รูปแบบ” ความทันสมัย (ที่ใช้ทรัพย์สินซื้อมา) แต่ไม่มีพัฒนาการ “คุณค่า” ความเป็นสมัยใหม่ เสมือน “เด็ดดอกไม้ที่บานแล้ว” ของคนอื่น

Modernization without Development : Thailand as an Asian Case Study by Norman Jacobs มีผู้อธิบายว่าเป็นหนังสือวิจารณ์ประเทศไทย พิมพ์จำหน่ายทั่วโลกเมื่อ พ.ศ. 2514 ถอดความโดยสรุปว่า “ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา : ประเทศไทยในฐานะกรณีตัวอย่างของเอเชีย”

รถไฟความเร็วสูงหลีกเลี่ยงได้โดยเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้อ้อมพ้นเมืองอโยธยา พื้นที่ต่อเนื่องมรดกโลก ตามหนังสือราชการแนะนำของประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564)

แผนที่แสดงผังเมืองอโยธยาอยู่ทางตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา (มีระบุชัดเจนในพระราชดำรัส ร.5 ทรงเปิดโบราณคดีสโมสรที่วังโบราณอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2450) ทางรถไฟและสถานีรถไฟอยุธยาปัจจุบัน (สีแดง) ซึ่งเป็นเส้นทางและที่ตั้งสถานี “ไฮสปีด เทรน” รถไฟความเร็วสูง ผ่าเมืองอโยธยาแนวยาวใต้-เหนือ เท่ากับทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันเป็นต้นกำเนิดอยุธยา “มรดกโลก” ทั้งยังเป็นต้นตอรากเหง้าคนไทยและประเทศไทย

(แผนที่โดย พเยาว์ เข็มนาค ชาวอยุธยาโดยกำเนิด อดีตข้าราชการกรมศิลปากร รับผิดชอบงานสำรวจและทำแผนที่แหล่งโบราณคดีอยุธยาจนวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2561)