เปิดสเปก Toyota Yaris CROSS เอสยูวีไฮบริดใหม่ มาในราคา 7.89-8.99 แสนบาท

โตโยต้าส่ง ‘ยาริส ครอสส์’ เอสยูวีไฮบริดใหม่ บุก เปิดราคา 7.89-8.99 แสน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ BLOCK I สยามสแควร์ ซอย 2 นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายโทรุ อุดะ หัวหน้าวิศวกร Emerging-market Compact Car Company ร่วมเปิดตัว ALL-NEW YARIS CROSS ยนตรกรรม SUV ไฮบริดใหม่ล่าสุด ผสมผสานการใช้งานแบบ “URBAN x ADVENTURE” พร้อมเปิดตัวศิลปินชื่อดัง “อิ้งค์” วรันธร เปานิล และ “บิวกิ้น” พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ในฐานะพรีเซ็นเตอร์เพื่อเสริมภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่

นายโนริอากิกล่าวว่า โตโยต้าแนะนำ YARIS Hatchback ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2548 ก่อนการแนะนำรถยนต์ ECO Sedan YARIS ATIV ในปี พ.ศ.2560 Compact car รุ่นนี้ครองใจกลุ่มลูกค้าหนุ่มสาว และขยายฐานลูกค้าโตโยต้าทั่วโลก ทำให้ยอดผลิตสะสมของ YARIS ในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนมากถึงกว่า 1 ล้านคัน ขณะที่ยอดจำหน่ายสะสมในประเทศของ YARIS อยู่ที่กว่า 630,000 คัน ขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นโครงการ YARIS และ YARIS ATIV นี้ ยังมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 19,000 ล้านบาท ที่สำคัญมีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศถึงกว่า 80%

นายยามาชิตะกล่าวว่า วันนี้เรามีความยินดีที่จะแนะนำรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ซีรีส์ของ YARIS ยนตรกรรมที่ผสานความเป็นเลิศของรถยนต์ Compact car สอดรับกับสภาพชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับความมุ่งเน้น และความเอาใจใส่ทางด้านสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน นั่นคือ ALL-NEW YARIS CROSS โดยรถ SUV ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยในการบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วย ที่สำคัญรถรุ่นนี้จะผลิตภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกของโตโยต้า ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยโครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถึงกว่า 3,300 ล้านบาท ซึ่งจะมาสร้างความตื่นเต้น เร้าใจ ให้กับผู้ครอบครองที่เป็นคนหนุ่มสาว เหมาะกับกิจกรรมทุกรูปแบบ กับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Urban” และ “Adventure”

นายโทรุกล่าวถึงการพัฒนา ALL-NEW YARIS CROSS ว่า ในขั้นตอนการพัฒนา เราคำนึงถึงกิจกรรม สถานที่ และความรู้สึกหลากหลายที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ เราได้พบปะและพูดคุยกับลูกค้าจริงในหลายพื้นที่ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และทำการรวบรวมไอเดียของทีมงานว่าจะสามารถสร้างรถยนต์ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง และได้ข้อสรุปว่า YARIS CROSS คือคำตอบที่เรามองหา เราเริ่มต้นพัฒนาด้วยมุมมองที่สดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น โดยการรวม 2 คอนเซ็ปท์เข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ Youthful และ Fun-to-drive รวมถึงความอเนกประสงค์ และสมรรถนะของรถ Crossover จุดประสงค์ของเราก็คือการสร้างรถยนต์ที่ผสมผสานความคล่องแคล่วของ Compact SUV เข้ากับความแข็งแกร่งของ High-end SUV ได้อย่างลงตัว สิ่งที่ได้ก็คือรถยนต์ที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ อย่างแท้จริง ตอบสนองการเดินทางที่ดีที่สุดให้กับคนรุ่นใหม่ และครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์กระฉับกระเฉง รวมไปถึงประสบการณ์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ

ขณะที่นายศุภกรกล่าวถึงจุดเด่นของรถรุ่นนี้ว่า YARIS CROSS จะมาสร้างกระแสและยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถ SUV เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ต้องการรถตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ซึ่ง YARIS CROSS มีขนาดตัวรถที่ใหญ่ มีอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 26.3 กม./ลิตร ด้วยระบบโตโยต้าไฮบริด นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ All-Speed อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกถึง 2 แพ็กเกจ ได้แก่ “Urban Sport” สไตล์สปอร์ตพรีเมียม และ “Modellista” สไตล์สปอร์ตหรู ผ่อนชำระรวมกับตัวรถได้ มีโปรแกรมทางการเงินพร้อมข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้ลูกค้าทุกท่เป็นเจ้าของได้ง่าย ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้า เช่น ไม่ต้องดาวน์ หรือรับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม รวมทั้งการใช้รถรูปแบบใหม่ KINTO มาเป็นทางเลือก นอกจากนี้ยังนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งกว่า ด้วยเทคโนโลยี Connected เพื่อความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องประกันภัย และการบำรุงรักษา

นายศุภกรกล่าวถึงแผนการตลาดในการเปิดตัวรถรุ่นนี้ว่า เราสื่อสารจุดขายของ YARIS CROSS ผ่านไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายใต้แนวคิด “Move To The Max มูฟชีวิตไปให้สุดๆ” สื่อถึงรถ SUV ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งการทำงาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ เน้นการใช้สื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งสื่อ Out of Home ในสถานที่ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ อย่างเช่นในพื้นที่สยามสแควร์แห่งนี้

การออกแบบภายนอกแบบ SOLID x DYNAMIC

สะท้อนความแข็งแรง ทรงพลัง ตอบสนองไลฟ์สไตล์แอคทิฟ พร้อมลุยไปทุกที่ เสริมความทันสมัยด้วยเส้นสายของตัวรถ สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ พร้อมสีภายนอกให้เลือกถึง 6 สี และตัวเลือกหลังคาดำ

การออกแบบภายในแบบ ROOMY x SPORTY

เน้นภาพรวมห้องโดยสารกว้างขวาง สบายตา โดยใช้หลักเส้นนำสายตาที่เป็นเส้นตรงลากยาวบริเวณคอนโซลด้านหน้า เสริมดีกรีความสปอร์ตด้วยการออกแบบที่นั่งฝั่งผู้ขับขี่ให้มีดีไซน์แบบ “Driver-Oriented Cockpit” เพิ่มตกแต่งภายในด้วยวัสดุบุนุ่ม วัสดุหุ้มเบาะนั่ง พร้อมเทคโนโลยี “QUOLE MODURE” ช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับได้ 14 เฉดสี ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ และหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว

สมรรถนะการขับขี่

เครื่องยนต์ไฮบริด 2NR-VEX ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน เกียร์อัตโนมัติ e-CVT อัตราการปล่อย CO2 ต่ำประหยัดน้ำมันที่สุดในคลาสถึง 26.3 กม./ลิตร (อ้างอิงจาก Eco Sticker)

อุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน ระบบการควบคุมการทรงตัว Vehicle Stability Control ระบบป้องกันการหมุนฟรีของล้อ Traction Control System ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง กล้องบันทึกด้านหน้า-หลัง สัญญาณเตือนกะระยะหน้า-หลัง 4 จุด และชุดซ่อมยางฉุกเฉิน กล้องมองรอบคัน ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSM & RCTA และระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองฝุ่น PM 2.5 ลำโพง Pioneer 6 ตำแหน่ง อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay & Android Auto แบบไร้สาย ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ALL-NEW YARIS CROSS

ขนาด ยาว x กว้าง x สูง 4,310 x 1,770 x 1,615 มม.

ความยาวฐานล้อ หน้า / หลัง 2,620 มม. ความกว้างฐานล้อ หน้า 1,525 มม. ความกว้างฐานล้อ หลัง 1,520 มม. ระยะต่ำสุดจากพื้น 210 มม. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.2 เมตร ความจุถังน้ำมัน 36ลิตร

เครื่องยนต์ ไฮบริด 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i ปริมาตรกระบอกสูบ 1,496 ซีซี กำลังสูงสุด 91 PS ที่ 5,500รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 121นิวตัน-เมตร ที่ 4,000-4,800 รอบต่อนาที ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20

มอเตอร์ไฟฟ้า ประเภท ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 580 โวลต์ กำลังสูงสุด (PS) 80 แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน-เมตร แบตเตอรี่ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน (Li-ion) แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 177.6 ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) 4.3

เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 111 PS ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ระบบส่งกำลัง อัตโนมัติ E-CVT ระบบกันสะเทือน หน้า : อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง หลัง : ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง

ระบบเบรก ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก ล้อและยาง ล้ออัลลอย ขนาด 215/55 R18 และ 215/60 R17

รุ่น HEV SMART ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในเมือง และทางไกล พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง สะดวกสบาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยครบครัน ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่าย

อุปกรณ์มาตรฐาน

ไฟหน้า และไฟท้าย Full LED ไฟ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกหน้า LED ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว ภายในสีดำ พร้อมเบาะหนัง PU และ PVC

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ระบบ Push Start & Smart Entry หน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว ลำโพง 6 ตำแหน่ง ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay & Android Auto แบบไร้สาย จอ MID แบบ Digital ขนาด 7 นิ้ว เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ช่องปรับอากาศตอนหลัง ช่องต่อ USB 4 ตำแหน่ง (หน้า x2, หลัง x2)

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน (ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC) ระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมระบบ Speed Auto Lock ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตําแหน่ง กล้องมองภาพขณะถอยหลัง สัญญาณเตือนกะระยะ (หลัง 2 จุด)

ราคา HEV SMART 789,000 บาท

สีพิเศษ +7,000 บาท Dark Turquoise Platinum White Pearl Spicy Scarlet

รุ่น HEV PREMIUM

เพิ่มความคุ้มค่า ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย

อุปกรณ์มาตรฐาน

ไฟหน้า และไฟท้าย Full LED ไฟ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกหน้า LED ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน ขนาด 17 นิ้ว ภายในสีดำ พร้อมเบาะหนัง PU

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ระบบ Push Start & Smart Entry หน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว ลำโพง 6 ตำแหน่ง ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay & Android Auto แบบไร้สาย จอ MID แบบ Digital 7 นิ้ว เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ช่องปรับอากาศตอนหลัง ช่องต่อ USB 4 ตำแหน่ง (หน้า x2, หลัง x2) เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน (ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC) ระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมระบบ Speed Auto Lock ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตําแหน่ง กล้องมองภาพขณะถอยหลัง สัญญาณเตือนกะระยะ (หน้า 2 จุด – หลัง 2 จุด) กล้องบันทึกภาพด้านหน้า ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธี ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาทีกระจกมองข้าง BSM & RCTA Toyota Safety Sense

ราคา HEV PREMIUM 849,000 บาท

สีพิเศษ +12,000 บาท Platinum White Pearl / Black Roof

สีพิเศษ +8,000 บาท Metal Stream Metallic / Black Roof

สีพิเศษ +7,000 บาท Dark Turquoise Platinum White Pearl Spicy Scarlet

รุ่น HEV PREMIUM LUXURY ที่สุดของการออกแบบ ทั้งภายนอก และภายใน พร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ระดับ Top Class

อุปกรณ์มาตรฐาน

ไฟหน้า และไฟท้าย Full LED ไฟ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกหน้า LED ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน ขนาด 18 นิ้ว ภายในสีเทา-ดำ / ดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) พร้อมเบาะหนัง PU หลังคาแบบ Panoramic แบบ Fixed Type พร้อมม่านปรับไฟฟ้า ไฟ Welcome Lamp ที่กระจกมองข้าง

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ระบบ Push Start & Smart Entry หน้าจอสัมผัส ชนาด 10 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay & Android Auto แบบไร้สาย จอ MID แบบ Digital 7 นิ้ว เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมกรองฝุ่น PM 2.5 ช่องปรับอากาศตอนหลัง ช่องต่อ USB 4 ตำแหน่ง (หน้า x2, หลัง x2)