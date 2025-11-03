ซูซูกิ ฉลองยอดขาย อัดโปรแรง ลดราคา SUZUKI JIMNY ออฟโรดตัวดัง 3 แสนบาท

ซูซูกิ ฉลองยอดขาย ลดราคา SUZUKI JIMNY ออฟโรดตัวดัง 3 แสนบาท ทั้ง 2 รุ่น
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแคมเปญสุดพิเศษ “Legendary Deal of the Year” ฉลองยอดขาย SUZUKI JIMNY ในประเทศไทยนับตั้งแต่เปิดตัวทะลุ 220 คัน เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับอย่างดี จนทำให้ SUZUKI JIMNY กลายเป็นรถยนต์ออฟโรดไอคอนิก ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาด
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2562 ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ “จิมนี่ ฟีเวอร์!” พร้อมปลุกกระแสรถออฟโรดขนาดเล็กในประเทศไทยให้มีความคึกคักและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังถูกขนานนามเป็นรถยนต์ออฟโรดในตำนานที่หลายคนต้องการเป็นเจ้าของ ปัจจุบัน SUZUKI JINMY สามารถสร้างยอดขายรวมกันได้ถึง 220 คัน (ยอดขายนับจนถึงเดือนกันยายน 2568)
เรามีความเชื่อมั่นว่า SUZUKI JIMNY คือ รถยนต์ในฝันของใครหลายคน และยังเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซูซูกิจึงเตรียมฉลองความสำเร็จด้วยการจัดแคมเปญพิเศษ “Legendary Deal of the Year” ด้วยการมอบราคาพิเศษแบบจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน ให้กับลูกค้าที่สนใจการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เป็นตำนานรุ่นนี้
โดยราคาจำหน่าย SUZUKI JIMNY Legendary Deal of the Year จำนวนจำกัด 50 คัน ลดราคา 310,000 บาท ดังนี้
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี Mono Tone ราคาปัจจุบัน 1,760,000 บาท เหลือ 1,450,000 บาท
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี Two Tone ราคาปัจจุบัน 1,790,000 บาท เหลือ 1,480,000 บาท
SUZUKI JIMNY มีสีให้เลือกทั้งหมด 7 สี แบ่งออกเป็น
สีโมโนโทน จำนวน 4 สี ได้แก่ สี Solid Jungle Green, สี Pearl Bluish Black, สี Solid Medium Gray และ สี White
สีทูโทน สี Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black สี Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black และ สี Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black
พร้อมฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 ปี
ทั้งนี้ ข้อเสนอพิเศษ “Legendary Deal of the Year” สำหรับ SUZUKI JIMNY มีจำนวนจำกัดเพียง 50 คันเท่านั้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสีและรุ่นที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อเสนอนี้จนกว่าสินค้าจะหมด ผู้สนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั้ง 86 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ที่มา SUZUKI
