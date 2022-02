วารสารการเงินธนาคารเชิญผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ มอบรางวัล “Money & Banking Awards 2021”

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2021” ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Years 2021 และกลุ่มรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Best Design Excellence Award Money Expo 2021 ซึ่งเป็นงานรางวัลประจำปีที่ให้กับ นักการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลโดยการจัดอันดับจาก วารสารการเงินธนาคาร ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ The Portal Ballroom ชั้น 4 อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2021” ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the year 2021 ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก และบริษัทยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต และกลุ่มรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Best Design Excellence Award Money Expo 2021 ประกอบด้วย ประเภทพื้นที่ 850-1,000 ตร.ม. ประเภทพื้นที่ 300-500 ตร.ม. ประเภทพื้นที่ 200-220 ตร.ม. และประเภทพื้นที่ 108-120 ตร.ม.