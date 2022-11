เซ็นทรัล เผย ‘เวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ 2022’ ยอดเข้าร่วมงานทะลุ 5 แสนราย

กลุ่มเซ็นทรัล, เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เผยผลการจัดงาน “Vietnamese Week in Thailand 2022” (เวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ 2022) งานประชุมและแสดงสินค้าเวียดนามในประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ธีมงาน “Taste of Vietnam” เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน

Advertisment

งาน “Vietnamese Week in Thailand 2022” ปีนี้ ถูกจัดในช่วงเวลาเดียวกับงานประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก (H.E. Nguyen Xuan Phuc) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากรัฐบาลไทยและเวียดนาม อาทิ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นาย โด๋ ทัง ฮ่าย (Do Thang Hai) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม และนายห่า กิม หงอก (Ha Kim Ngoc) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วมงาน สะท้อนความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสองในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

สำหรับงาน Vietnamese Week in Thailand ในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 นับเป็นเจตนารมณ์ของ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในการร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความงดงามของวัฒนธรรมเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตลอดจนสินค้าคุณภาพจากเวียดนาม ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยและนานาชาติ

Advertisement

นาย โด๋ ทัง ฮ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเวียดนามและไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เวียดนาม และไทย ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2556 ปัจจุบัน ไทยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน และเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซีย) ในปี 2564 โดยปี 2564 มูลค่าการค้ารวมเวียดนามและไทยสูงถึง 18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (สูงสุดจนถึงปัจจุบัน) เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 นี้มูลค่าการค้าเวียดนามและไทยรวมอยู่ที่ 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับปี 2564

น.ส.จริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า งาน Vietnamese Week in Thailand ถือเป็นงานสำคัญของเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากเวียดนาม ความพิเศษสำหรับครั้งนี้คือเราจัดภายใต้ธีมงาน “Taste of Vietnam” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ GO! Mall ซึ่งเป็นศูนย์การค้าภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ในเวียดนาม ซึ่งมีสาขาที่ให้บริการถึง 39 สาขา รวมทั้งเป็นโมเดลห้างสรรพสินค้าที่ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าชาวเวียดนามเป็นอย่างดี

Advertisement

โดยความสำเร็จปีที่ผ่านมามีแบรนด์ธุรกิจเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยผ่านการจัดงานสัปดาห์เวียดนามในไทยมากมาย อาทิเช่น MR.VIET (กาแฟ), BIBICA (ขนม), VIFON (เฝอเวียดนามสำเร็จรูป), TRUNG NGUYEN (กาแฟ), VINAMIT (ผลไม้อบกรอบ), HAI BINH (เม็ดมะม่วงหิมพานต์), CHINSUFOODS (น้ำปลา), DAIVIET (เครื่องดื่มเวียดนาม) และ VIET PEPPER (พริกไทย) อันเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของงาน Vietnamese Week in Thailand ได้เป็นอย่างดี

Vietnamese Week in Thailand 2022 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท และลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดย Vietjet Air, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank), KOVA Paint Group; Hanhsilk Trading Joint Stock Company และ Drinkizz

อ่านข่าวอื่น