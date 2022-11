‘กรุงศรี’ ทุ่มเงิน 1.77 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น 75% ‘Home Credit’ ในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้

โดยในประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นการซื้อหุ้นในอัตรา 75% ของ PT. Home Credit Indonesia จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms. Wanda Ariestiani Evans โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 176.4 ล้านยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 6.6 พันล้านบาท ( อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 37.3513 บาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565) ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ จะซื้อหุ้น 75% ของ HC Consumer Finance Philippines, Inc. และ 100% ของ HCPH Financing 1, Inc. และ HCPH Insurance Brokerage, Inc. จาก HC Philippines Holdings B.V. และ Filcommerce Holdings, Inc. โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 297.6 ล้านยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 1.11 หมื่นล้านบาท

โดยมีมูลค่าการลงทุนของธุรกรรมเข้าซื้อ Home Credit ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ทั้งหมดรวมประมาณ 473.9 ล้านยูโร หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 17,700.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) of Indonesia (OJK) และ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) และ Philippines Competition Commission (PCC) และรายละเอียดของธุรกรรมจะต้องถูกแจ้งให้ Japanese Financial Services Agency (JFSA) และ Securities and Exchange Commission of Philippines, Commission for the Supervision of Business Competition of Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) หรือ KPPU และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องรับทราบ นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าว จะเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

โดยธนาคารคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของธนาคาร ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งการเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของธนาคาร – ขยายฐานลูกค้า และสร้างภาพพจน์และชื่อเสียงของธนาคารให้เป็นที่รู้จัก ไปยัง 2 ประเทศ ซึ่งธุรกรรมนี้ ธนาคารจะใช้เงินทุนภายในของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ PT. Home Credit Indonesia เป็น Home Credit ในประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคแก่ผู้บริโภคในกลุ่ม mass market และ upper mass market ในปี 56 ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการจัดจำหน่ายแบบ omni-channel ปัจจุบัน Home Credit ประเทศอินโดนีเซียได้ขยายการให้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นผู้นำใน POS loan และมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกว่า 11 ล้านรายและสามารถให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ากว่า 5 ล้านรายในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนกลุ่ม HC Consumer เป็น Home Credit ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคแก่ผู้บริโภคในกลุ่ม mass market และ upper mass market เป็นผู้นำใน POS loan และมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกว่า 9 ล้านรายและสามารถให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ากว่า 8 ล้านรายในประเทศฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564