ส่องโฉมใหม่ ธีมสีชมพู ‘เซ็นทรัล รามอินทรา’ CPN ทุ่ม 2 พันล้าน จับลูกค้ากำลังซื้อสูง

เปิดแล้ว ‘เซ็นทรัลรามอินทรา’ โฉมใหม่ ธีมสีชมพู CPN ทุ่ม 2 พันล้าน จับลูกค้ากำลังซื้อสูง

สิ้นสุดการรอคอย หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ไปกว่า 10 เดือน ในที่สุดบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือCPN ได้ฤกษ์อวดโฉมใหม่ “เซ็นทรัลรามอินทรา” มาพร้อมธีมสีชมพู เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 หลังทุ่มเม็ดเงินรีโนเวต 2,000 ล้านบาท

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รามอินทราเป็นหนึ่งในย่านที่มีศักยภาพของกรุงเทพฯ ปัจจุบันแลนด์สเคปของย่านได้เปลี่ยนไปด้วยหลายปัจจัย ซึ่งการรีโนเวตเซ็นทรัล รามอินทราในครั้งนี้ เป็นการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 30 ปี มาพร้อมธีมสีชมพู รับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ปักธงแลนด์มาร์กใหม่สุดฮิพที่ดีที่สุดของย่าน รับลูกค้ากำลังซื้อสูงที่เติบโตเชื่อมโยงมาจากย่านลาดพร้าว พหลโยธิน รามอินทรา จากการเชื่อมต่อการคมนาคมรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีชมพู

โดยชู 3 กลยุทธ์หลัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Good Vibes คือ 1.สร้าง New Face, New Destination รองรับการเติบโตที่เชื่อมโยงจากย่านลาดพร้าว- พหลโยธิน-รามอินทรา เป็น Strategic Ring Extension มีการขยายตัวของหมู่บ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้มีกลุ่มกำลังซื้อสูงเพิ่มมากขึ้น โดยจากการสำรวจพบจำนวนประชากรประมาณ 1.3 ล้าน และมีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 2.5% ต่อปี

2.Curated Experiential Retail คัดสรรประสบการณ์ใหม่ ออกแบบศูนย์ตาม Customer journey ในแต่ละย่าน สร้างพื้นที่ที่เป็นมากกว่าศูนย์การค้า เพื่อการใช้ชีวิตทุกวัน ดึงแบรนด์ใหม่เป็นแม็กเน็ตครบครัน สำหรับคนทุกเจเนอเรชั่น เป็น Destination for Everyday ชูไฮไลท์

Good Design Experience เพิ่มพื้นที่สีเขียวในศูนย์การค้า ,Good Shopping Experience ช้อปปิ้งแบรนด์ดังครบครัน พร้อมผนึกกำลังกับคีย์แม็กเน็ต BUs ในเครือและพันธมิตรที่พร้อมกันปรับโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม อาทิ จำลองเวทีมวยไทยไว้ในห้าง ,แบรนด์รองเท้าผ้าใบสุดฮิต , B2S คอนเซ็ปต์ดีไซน์ใหม่ในธีม Farmhouse, Tops กับโซนใหม่ Cuisine Masters รวมเครื่องปรุงนำเข้าจากทั่วโลก และ Frozen & Co. แบรนด์อาหารแช่แข็งของTops

นอกจากนี้ยังมี Supersports, Powerbuy, B2S, โรงภาพยนตร์ SF โฉมใหม่ในคอนเซ็ปต์ ‘Home Cinema’ พร้อม 6 โรงภาพยนตร์คุณภาพ และโรงแบบ 4K พร้อมดึงแบรนด์ใหม่อีกกว่า 200 แบรนด์ อาทิ UNIQLO-Kid zone Concept ใหม่ที่แรกในไทย, BEAUTRIUM, CROCS, ALL ABOUT YOU, OWNDAYS

Good Food Destination Experience ที่ดีที่สุดในย่าน อาทิ SHABU TOMO พรีเมียมชาบูสาขาแรกของย่าน, Salad Factory, Sizzler Dining ชิลเอาท์ แห่งใหม่ วิว Rooftop และ Food Patio รวม Street foods ร้านดังกว่า 300 เมนูอร่อย

Good Instagrammable Landmark Experience ด้วยจุดถ่ายรูปสวยทั่วศูนย์ อาทิ จุดเช็กอินสนามมวยจำลองในห้างเซ็นทรัล คูลที่สุดในย่าน คอนเซ็ปต์ “มวยไทย” และจุดถ่ายรูปกระต่ายสุดน่ารักผลงาน ลันลัน-ด้วยรัก ผดุงวิเชียร นักออกแบบระดับโลกจาก Society of Illustration (2020, 2021) Los Angeles

Good & Green Convenience Experience แลนด์มาร์กแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีแบบ Eco-living ด้วยบริการจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

และ 3. Create Vibes & Local Engagement ดึงเอกลักษณ์ย่าน สร้างครีเอทีฟอีเว้นท์ตลอดทั้งปี ในคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘เวทีใหม่ ช้อปท้าชน’ นำอัตลักษณ์ของย่าน ‘สนามมวย’ ผสานงานฝีมือร่วมสมัยของกลุ่มชุมชนชาวอาข่า ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดกว่า 80% ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, จัด Creative events หมุนเวียนตลอดทั้งปี สร้างสีสันให้คนย่าน เริ่มด้วย Good vibes market คัดสรรร้านดัง อาทิ เจ๊แดงสามย่าน, Nontella, ตลาดจ๊อดแฟร์, เพิ่มไลฟ์สไตล์เก๋ให้ย่านด้วย The Urban Market คัดสรร 8 ร้านงาน Craft ชื่อดัง, งาน The Urban Café ป็อปอัพสโตร์ที่รวมแบรนด์ดังสุดชิค มาพร้อมสินค้าแบบ limited edition อาทิ Bearbrick, Bape, G-Shock เป็นต้นThe Urban market, The Urban Café และล่าสุดกับการจัด Good vibes troop มอบรอยยิ้มในช่วงเทศกาลวันเด็ก สร้าง Vibes ให้ Community ของย่าน เป็นต้น

“นอกจากนี้เพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้น มีแผนจะสร้างสกายวอล์กเชื่อมกับรถไฟฟ้า คาดว่าจากความพิเศษทั้งหมดนี้จะช่วยดึงคนเข้าห้างจาก 17,000 คนต่อวัน เป็น 20,000 คนต่อวัน และดันยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 60% พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพื้นที่ หนุนเสริมศักยภาพย่านรามอินทราโตต่อเนื่อง” นายณัฐกิตติ์กล่าว

นายณัฐกิตติ์กล่าวว่า ทั้งนี้ในการเปิดวันแรก มีจัดมินิคอนเสิร์ตมีน-แปลน คู่จิ้นดัง และไฮไลท์โชว์จาก Superstar สาวเลดี้ปราง พร้อมด้วยอีเวนต์มากมายทั่วทั้งศูนย์การค้า พร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์แบรนด์ดังลดสูงสุด 70%, รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema (1 ใบมูลค่า 220 บาท) เพียงช้อปครบ 500 บาท, สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกThe1 ‘ช้อป-ลุ้น-รับ’ อาทิ ลุ้นรถจักรยานยนตร์พรีเมียมออโตเมติก Alpha Volantis, ทองคำหนัก 8 บาท และรางวัลอื่นๆ กว่า 100 รางวัล เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท และรับคะแนนพิเศษ 3,500 คะแนน เมื่อช้อปเพียง 3,500 บาทขึ้นไป, Top spender 3 ท่านแรก รับฟรีที่พักหรู Silavadee Pool Spa Samui 3 วัน 2 คืน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นจากร้านค้าชั้นนำทั่วศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 และพบกับโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลองเปิดของโซนห้างเซ็นทรัลรามอินทรา อาทิ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% จาก The1 เป็นต้น

