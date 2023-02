‘ทายาทมหากิจศิริ’ ผนึกทุนญี่ปุ่น ลุยตลาดบ้านหรู ‘กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’

หลังเมื่อกลางปี 2565 ได้เข้าไปปักหมุดทำเลพรีเมียม “ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่” เปิดตัวโครงการบ้านลักชัวรี่ ภายใต้ชื่อ “แอร์รี่” (AERIE) ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา บนเนื้อที่กว่า 29 ไร่ มูลค่า 2,500 ล้านบาท บ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น ขนาด 50-80 ตารางวาราคา 16.9-40 ล้านบาท โปรเจ็กต์ร่วมทุนกับ บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ KRD ยักษ์อสังหาริมทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว

เปิดศักราชใหม่ 2566 “ณา-อุษณา มหากิจศิริ” ทายาทคนเล็กเจ้าพ่อเนสกาแฟ ซึ่งนั่งแท่นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกาศนำที่ดินฝั่งตรงข้ามเดินหน้าอีก 2 โครงการใหม่

“อุษณา” กล่าวว่าปี 2566 เตรียมเปิดใหม่อีก 2 โครงการ รวมมูลค่า 3,900 ล้านบาท หากรวมกับโครงการ AERIE ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา ที่นำร่องที่เปิดตัวไปปีที่แล้ว รวมเป็น 3 โครงการ มีมูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท บนทำเลนี้ ซึ่งโครงการ AERIE ได้กระแสตอบรับที่ดีมากสำหรับกลุ่มลูกค้าช่วงอายุ 30-40 ปี ที่ต้องการขยายครอบครัวออกมา

สำหรับ 2 โครงการใหม่ “อุษณา” เผยว่า เป็นบ้านเดี่ยวโดยโครงการแรก พัฒนาภายใต้ชื่อ “เอเวียน ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา” เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ 42-0-54 ไร่ จำนวน 166 ยูนิต แต่ละยูนิตตั้งอยู่บนเนื้อที่ตั้งแต่ 50.37-111.7 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 230-290 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2566 มีมูลค่าโครงการประมาณ 2,700 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่ 2 พัฒนาภายใต้ชื่อ “แอร์รี่ ศรีนครินทร์-สวนหลวง” พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินกว่า 9 ไร่ จำนวน 43 ยูนิต แต่ละยูนิตตั้งอยู่บนเนื้อที่ตั้งแต่ 52.8-74.22 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 313-370 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 22.9 ล้านบาท จะเปิดตัวในไตรมาส 4 มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท

“ตลาดบ้านลักชัวรี่ที่มีระดับราคา 20-40 ล้านบาท จากการสำรวจตลาดพบว่ายังมีซัพพลายเหลืออยู่ในตลาดไม่มาก ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงโอกาสของตลาดบ้านกลุ่มนี้ และทำให้ปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับบ้านลักชัวรึ่อย่างต่อเนื่องในทำเลศักยภาพของกรุงเทพฯโซนตะวันออก” อุษณาตอกย้ำถึงการรุกตลาดบ้านหรู

“อุษณา” บอกอีกว่า ปี 2566 ตั้งเป้ารายได้ หรือยอดโอนกรรมสิทธิ์ไว้ที่ 2,700 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ และรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวลักชัวรี่ โดยมีโครงการที่เป็นไฮไลต์สำคัญคือ “แอร์รี่ ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา” ซึ่งปีนี้จะทยอยสร้างบ้านเสร็จออกมาอย่างต่อเนื่องประมาณ 60 ยูนิต โดยมีลูกค้าจองไปแล้วประมาณ 40% ขณะที่โครงการใหม่อีก 2 โครงการที่จะเปิดในปีนี้ จะเป็นบ้านที่ทยอยสร้างเสร็จพร้อมขายและพร้อมโอนเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นการพัฒนาของบริษัทเอง 100% อีก 5 โครงการคือ โครงการ The Nest Condo เพลินจิต, The Nest Condo Sukhumvit 22, The Nest Condo Sukhumvit 64, The Nest Condo Sukhumvit 71 และ โครงการ The Nest Condo Chula-Samyan

สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 “อุษณา” มองว่าโดยรวมแล้วตลาดน่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว มีแรงหนุนจากปัจจัยบวกต่างๆ ทั้งเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศที่ยังไหลมาลงทุนในไทยผ่านตลาดทุน และการลงทุนในกลุ่มเรียลเซ็กเตอร์ต่างๆ ประกอบกับจีนมีนโยบายเปิดประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักมากขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยบวกเหล่านี้จะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน

“เราทำธุรกิจต้องมองทั้งมุมบวกและมุมลบเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย และปีนี้เรายังคงเชื่อมั่นและร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” อุษณากล่าว พร้อมกับย้ำว่า

หากภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น บริษัทเชื่อว่ายอดขายอสังหาฯ ตัวเลขจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบของผู้บริโภคในประเทศเองก็แข็งแกร่ง สะท้อนภาพได้จากยอดขายบ้านแนวราบของบริษัทที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงผลประกอบการด้านยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2565 ของผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เน้นเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ