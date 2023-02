‘ดิษทัต’ ปลื้ม โออาร์ คว้าเครดิตองค์กรระดับ AA+ ครั้งแรกจาก TRIS ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า TRIS สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ OR เป็นครั้งแรกในปี 2566 ที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ OR ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และการมีส่วนสำคัญอย่างมากเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. โดยเป็นทั้งผู้กระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักของกลุ่ม ปตท. และลูกค้าหลักของโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ตลอดจนมีนโยบายทางการเงินที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ในมุมมองของ TRIS นั้น OR เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการและช่องทางกระจายสินค้า รวมไปถึงจุดแข็งของแบรนด์ PTT Station และโมเดลการขยายสาขาในรูปแบบลงทุนและดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่าย (DODO) ส่งผลให้ OR สามารถขยาย PTT Station ได้อย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก นอกจากนี้ OR ยังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หลากหลาย และมี Café Amazon และ ร้าน 7-11 ซึ่งมีความต้องการสูงและช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ PTT Station ส่งผลให้มียอดขายต่อสาขามากยิ่งขึ้น

รวมถึงการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนสถานีบริการ PTT Station ให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชน (Living Community) โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการขั้นพื้นฐาน การเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ OR มีรายได้ที่มั่นคง มีกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption Risk) ได้ในระยะยาว อีกทั้งยังมีความพยายามในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจ Lifestyle ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความหยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจโดยรวมมากยิ่งขึ้น

