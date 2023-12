Kept by krungsri ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดเป็น 2.22% ต่อปี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิช ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Kept by krungsri แอพพลิเคชั่น บริหารเงินแนวใหม่ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดเป็น 2.22% ต่อปี สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป วงเงินฝากตั้งแต่บาทแรกถึงสูงสุด 5 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน สามารถถอนได้ โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่สนใจลงทุนในกองภาษี กับกระปุกลงทุน Kept Invest เป็นครั้งแรก

นางสาวดมิศากล่าวว่า ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีที่ Kept by krungsri มอบให้กับลูกค้าและผู้ที่อยากเริ่มต้นสร้างวินัยในการออม โดย Kept by krungsri ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับกระปุก Grow สูงสุดเป็น 2.22% ต่อปี สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี (เดือนที่ 1-18) และสูงขึ้นเป็น 2.22% ต่อปี (เดือนที่ 19-24) (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.87% ต่อปี)

“ในช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ากลุ่มวัยทำงานจะได้รับโบนัสหรือเงินก้อนพิเศษ การฝากเงินในบัญชีเงินฝากออนไลน์ดอกเบี้ยสูงที่ให้ผลตอบแทนทุกเดือน เป็นหนึ่งทางเลือกในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนที่มากกว่า ดังนั้น Kept by krungsri อยากชวนให้ทุกคนใช้โอกาสนี้จัดสรรเงินอย่างเหมาะสมสำหรับการเก็บออม เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยสำหรับเป้าหมายในอนาคต ซึ่งแอป Kept by krungsri นั้นสามารถช่วยบริหารเก็บออมเงินและต่อยอดลงทุนได้ในแอปเดียว”นางสาวดมิศากล่าว

นอกจากนี้ Kept by krungsri ยังมีโปรโมชันพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดแอพพ์ Kept by krungsri และสมัครสำเร็จ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 และโอนเงินเข้าขั้นต่ำ 2,000 บาท 1 รายการ ภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จ โดยลูกค้าต้องคงสถานะบัญชี Kept ตามเงื่อนไข รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท

สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนกองภาษี (Tax Saving Fund) กับกระปุกลงทุน Kept Invest เป็นครั้งแรก พร้อมได้รับการอนุมัติ และยืนยันเลขที่หน่วยลงทุนสําหรับบัญชีกองภาษี ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท ดาวน์โหลดแอพพ์ได้ที่นี่ โปรโมชัน คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.keptbykrungsri.com หรือสอบถามข้อมูลติดต่อ Kept help center 02-296-6299 / Live chat ผ่านแอพพ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง