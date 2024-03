อาร์เอส พลิกโฉม Popcoin ดิจิทัลโทเคน สู่ Entertainment CRM ครบวงจรเจ้าแรกในไทย จ่อเปิดตัวQ2 ปีนี้

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้ยกระดับเหรียญ Popcoin เป็น Entertainment CRM โดย Popster สามารถใช้ Popcoin แลก Entertainment NFT ที่รวมทุกเรื่องป๊อบ และเป็นตัวกลางให้แฟนด้อมและคนรุ่นใหม่เข้าถึงความสุขและความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด เชื่อมต่อโลกบันเทิงเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยรวบรวมปรากฏการณ์ความฟินในหลากหลายรูปแบบ อาทิ NFT ของศิลปินและคนดังที่อยู่ในกระแส รวมถึงสิทธิที่เหนือกว่าเพื่อเข้าถึงความพิเศษต่างๆ ในงานคอนเสิร์ต เฟสติวัล สปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และเกมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ที่แตกต่างและคาดไม่ถึง ภายใต้คอนเซปต์ Impossible is Possible

นายสุรชัยกล่าวว่า อาร์เอส กรุ๊ป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการมาโดยตลอด เห็นได้จากการพัฒนาเหรียญ Popcoin ซึ่งเป็นดิจิทัลโทเคนจากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้กับ Ecosystem ในการทำธุรกิจของเราและพาร์ทเนอร์ ที่ผ่านมา เรานำเหรียญ Popcoin มาใช้เป็น Marketing Funnel ในการสร้าง seamless consumer experience แต่ในวันนี้ เรามองเห็นโอกาสว่า Popcoin เป็นได้มากกว่านั้น จากไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือกิจกรรมบันเทิงในแบบเดียวกันจนเกิดเป็นแฟนด้อม ที่สำคัญอยู่ในโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย รวมทั้งชอบเสพประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายในแบบที่คาดไม่ถึง ดังนั้น Popcoin จะมาเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเหล่านี้ ผ่าน Entertainment NFT ที่รวบรวมทุกๆ ความป๊อบ และเป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุกๆ คนได้เข้าถึงประสบการณ์แบบ Fintangible ซึ่งเป็นความฟินที่พิเศษกว่าที่เคยมี และใครๆ ก็เข้าถึงได้ถ้ามี Popcoin ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของ Popcoin ก็คือคนที่สนใจในเรื่องของความบันเทิงเป็นหลัก เพื่อให้เกิดเป็น Popcoin Club หรือคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแฟนด้อมแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน”

“จากทิศทางใหม่ของ Popcoin ในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับ Popcoin ให้ก้าวสู่การเป็น Entertainment CRM แพลตฟอร์มแรกของไทยด้วย เพื่อสร้างโอกาสให้กับแบรนด์ภายใต้ อาร์เอส กรุ๊ป และพาร์ทเนอร์ที่ต้องการนำ Popcoin ไปใช้เป็นรีวอร์ดให้แก่ลูกค้าของตัวเอง โดย Popcoin รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาส 2 ของปีนี้” นายสุรชัย กล่าว

นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ป๊อบคอยน์ คลับ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน Popcoin ยังคงลิสต์บนกระดานเทรดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลก อย่าง XT.COM พร้อมเตรียมการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง Popcoin ให้ง่ายขึ้นในตลาดรอง รวมถึงการเตรียมกิจกรรมเพื่อรับเหรียญ Popcoin ฟรี นอกจากนี้ จะมีการจัดแคมเปญใหญ่ภายใต้ชื่อ ‘The Pop Up Finomenon’ เพื่อให้ชาว Popster ได้รับสิทธิประโยชน์และความพิเศษ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมระดับ Megafin Pop Up Activities และ Microfin Pop Up Activities ที่ผสมผสานระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่สุดอิมแพคให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Impossible is Possible เชื่อว่า Popster จะได้พบกับความฟินในแบบที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน